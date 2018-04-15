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Город

Ярославский депутат потоптался на айпаде, протестуя против американских санкций

15 апреля 2018 20:25
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Ярославль, депутат, айпад

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на днях заявил, что в ответ на американские санкции против нашей страны Россия может ввести ограничение американских товаров. Некоторые сторонники этой позиции заявление Медведева восприняли как руководство к действию. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский сразу отказался от недружественной техники и растоптал айпад. Встал на гаджет в ботинках и потоптался.

— В нашей стране планируется запрет на американские товары. Мы, депутаты, должны показать пример, — объяснил свой поступок Петровский и выложил видео. Снял его, говорит, на китайский смартфон.

Понимания среди подписчиков почти не нашёл. Попрекнули, что видео расправы он выложил во вражеский фейсбук. От этого американского продукта Петровский пока отказываться не спешит.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Дмитрий Петровский/Facebook.com
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