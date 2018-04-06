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Курганец взламывал сайт ярославского правительства, чтобы майнить криптовалюту
6 апреля 2018 08:44
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Сделать из правительства Ярославской области большую криптоферму решил 21-летний житель Кургана. Не хватало парню собственных мощностей, чтобы майнить биткойны. Нужна была сильная компьютерная техника и электричество. Где это взять на халяву? У органов госвласти. Выбор пал на наш регион. Юный криптофермер принялся подбирать пароли для компьютеров в областном правительстве. Использовал вредоносную программу.
— Менее чем за час курганец осуществил свыше 114 тысяч попыток подбора пароля — обнаружили сотрудники собственной безопасности правительства Ярославской области и обратились в спецслужбу, — сообщают в пресс-службе УФСБ по Курганской области нашим коллегам — порталу 45.ru.
В отношении парня завели уголовное дело. Ему светит до четырех лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.
Фото: Александра Савельева
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