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Город «Выявлен 821 дефект»: заммэра Ярославля рассказал о подготовке к отопительному сезону

«Выявлен 821 дефект»: заммэра Ярославля рассказал о подготовке к отопительному сезону

С какими цифрами идем к осени

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Заммэра Ярославля Николай Степанов рассказал о подготовке к отопительному сезону | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЗаммэра Ярославля Николай Степанов рассказал о подготовке к отопительному сезону | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Заммэра Ярославля Николай Степанов рассказал о подготовке к отопительному сезону

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

За лето на тепловых сетях в Ярославле выявили более 800 дефектов. Такие цифры озвучил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов на открытом совещании мэра утром 4 августа.

«На сегодняшний день 38 из 55 источников теплоснабжения подготовлены к отопительному сезону. Общий процент готовности по всем источникам — 70%. Проводится подготовка оставшихся источников по индивидуальным планам, она находится под контролем. Всего по капитальному ремонту тепловых сетей запланировано заменить 5 км. 809 м. теплосетей, заменено 3 км. 211 м. — это 55%», — прокомментировал Николай Степанов.

По его данным, из числа многоквартирных домов в Ярославле к сезону готовы 76%, это 3412 домов.

<p>Николай Степанов</p><p>Николай Степанов</p>

В настоящее время по городу выявлен 821 дефект, из них устранено 603.

Николай Степанов

заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

В ответ на доклад мэр Артем Молчанов попросил повысить эффективность.

«Давайте отметим, работа ведется хорошо, но по объектам социальной сферы, по образованию и культуре, — порядка 70% проведена опрессовка. Да, темпы неплохие. Но надо усилиться», — сказал глава Ярославля.

Напомним, в 2025-м отопительный сезон стартовал в единый день по всей области. О таком решении объявлял губернатор Михаил Евраев. Батареи в домах ярославцев начали нагревать с 24 сентября.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Отопительный сезон Теплосеть
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Комментарии
50
Гость
10 часов
Определенно нужно успеть все сделать до наступления холодов!
Смирняга

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Много дефектов выявили - значит хорошо проверили. Зима будет без порывов
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Гость
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