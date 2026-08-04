«Выявлен 821 дефект»: заммэра Ярославля рассказал о подготовке к отопительному сезону

Заммэра Ярославля Николай Степанов рассказал о подготовке к отопительному сезону Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

За лето на тепловых сетях в Ярославле выявили более 800 дефектов. Такие цифры озвучил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов на открытом совещании мэра утром 4 августа.

«На сегодняшний день 38 из 55 источников теплоснабжения подготовлены к отопительному сезону. Общий процент готовности по всем источникам — 70%. Проводится подготовка оставшихся источников по индивидуальным планам, она находится под контролем. Всего по капитальному ремонту тепловых сетей запланировано заменить 5 км. 809 м. теплосетей, заменено 3 км. 211 м. — это 55%», — прокомментировал Николай Степанов.

По его данным, из числа многоквартирных домов в Ярославле к сезону готовы 76%, это 3412 домов.

В настоящее время по городу выявлен 821 дефект, из них устранено 603. Николай Степанов заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

В ответ на доклад мэр Артем Молчанов попросил повысить эффективность.

«Давайте отметим, работа ведется хорошо, но по объектам социальной сферы, по образованию и культуре, — порядка 70% проведена опрессовка. Да, темпы неплохие. Но надо усилиться», — сказал глава Ярославля.