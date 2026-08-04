«Выявлен 821 дефект»: заммэра Ярославля рассказал о подготовке к отопительному сезону

За лето на тепловых сетях в Ярославле выявили более 800 дефектов. Такие цифры озвучил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов на открытом совещании мэра утром 4 августа.
«На сегодняшний день 38 из 55 источников теплоснабжения подготовлены к отопительному сезону. Общий процент готовности по всем источникам — 70%. Проводится подготовка оставшихся источников по индивидуальным планам, она находится под контролем. Всего по капитальному ремонту тепловых сетей запланировано заменить 5 км. 809 м. теплосетей, заменено 3 км. 211 м. — это 55%», — прокомментировал Николай Степанов.
По его данным, из числа многоквартирных домов в Ярославле к сезону готовы 76%, это 3412 домов.
В настоящее время по городу выявлен 821 дефект, из них устранено 603.
В ответ на доклад мэр Артем Молчанов попросил повысить эффективность.
«Давайте отметим, работа ведется хорошо, но по объектам социальной сферы, по образованию и культуре, — порядка 70% проведена опрессовка. Да, темпы неплохие. Но надо усилиться», — сказал глава Ярославля.
Напомним, в 2025-м отопительный сезон стартовал в единый день по всей области. О таком решении объявлял губернатор Михаил Евраев. Батареи в домах ярославцев начали нагревать с 24 сентября.
Достижения
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев
Первая сотка
Написать 100 комментариев