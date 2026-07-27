Вы годами неправильно жарили картошку: вот как добиться идеальной хрустящей корочки

Картошка должна оставаться хрустящей снаружи и мягкой внутри Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Иногда самое привычное блюдо становится настоящим вызовом. Жареная картошка как раз такая: простая на вид, но сложная в приготовлении. У одних она хрустит, а у других превращается в кашу. Разбираемся, в чём секрет идеальной корочки и какие хитрости помогут приготовить блюдо, от которого невозможно оторваться.

Как выбрать картошку для жарки

Картофель бывает различных сортов. Если говорить про цвет корнеплода, то можно выделить три основных цвета: белый, желтый и красный.

Для жарки нам нужна картошка, в которой содержится не слишком много крахмала, но и не совсем мало — средняя по содержанию крахмала. Такая картошка чаще всего красная. Сейчас не всегда цвет картофеля точно указывает на содержание крахмала в корнеплоде. Но обычно считается, что белая картошка больше подходит для пюре, так как она хорошо разваривается, а желтая идет в салаты — она плотная и держит форму.

Как нарезать картофель

От способа нарезки картофеля во многом зависит, приготовится ли он полностью. Важно помнить, что чем крупнее куски, тем дольше они будут готовиться. Оптимальной считается нарезка полукругом, средними кубиками или мелкой соломкой. Важно подобрать правильную толщину кусочков — не более 5 миллиметров.

На чём лучше жарить картошку

Лучше выбрать широкую сковороду с антипригарным покрытием. Несмотря на это, перед готовкой нужно добавить растительное масло.

Перед жаркой сковородку нужно хорошо разогреть и готовить при средне-высокой или высокой температуре. Если жара недостаточно, продукт начнет медленно томиться, отдавать воду и тушиться.

Когда переворачивать и солить

Постоянно переворачивать картошку не нужно: так она может не сохранить форму и получится недостаточно золотистой. Поэтому сначала следует дать картошке подрумяниться, после чего можно будет аккуратно перевернуть.

Если посолить картофель вначале, он получится мягкий, а если в самом конце, то картошка не впитает соль равномерно. Поэтому солить следует в середине приготовления, когда кусочки поджарились.

Нужно ли накрывать крышкой

Под крышкой образовывается конденсат, и картошка не жарится, а тушится. Поэтому лучше готовить картофель не накрывая сковородку крышкой.

Однако если на кусочках образовалась золотистая корочка, но они остаются сырыми внутри, блюдо можно накрыть крышкой на несколько минут. Затем убрать и немного прибавить огонь, чтобы выпарить конденсат.