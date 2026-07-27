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Спорт Что будет с легкоатлетами, занимающимися на «Шиннике», после его закрытия: ответ властей

Что будет с легкоатлетами, занимающимися на «Шиннике», после его закрытия: ответ властей

На стадионе тренируется не только ярославская футбольная команда

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Власти решают, куда «переселить» спортсменов с «Шинника» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВласти решают, куда «переселить» спортсменов с «Шинника» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти решают, куда «переселить» спортсменов с «Шинника»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославской области ответили, что будет со спортсменами, которые тренируются и проводят соревнования на ярославском стадионе «Шинник» после его закрытия на реконструкцию. Такой вопрос жители региона задали в соцсетях.

«Как быть легкоатлетам Ярославля? Лишили единственного стадиона в городе, негде осуществлять тренировочный процесс», — пожаловались люди.

В правительстве Ярославской области сообщили, что сейчас на стадионе «Шинник» проводятся занятия и соревнования по футболу и легкой атлетике. Например, площадкой пользуются муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 19», государственное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва им. В. Н. Лататуева» и другие.

«В целях обеспечения непрерывности тренировочного и соревновательного процесса правительством области совместно с мэрией Ярославля ведется подбор альтернативных площадок, учитываются потребности каждого вида спорта, детально рассматриваются и прорабатываются все варианты», — пояснили власти.

При этом в мэрии Ярославля уточнили, что тренировочный процесс легкоатлетам можно осуществлять в помещении легкоатлетического манежа, а также в помещении ФОКа на ул. Дядьковской, 19б.

Напомним, после закрытия стадиона в Ярославле домашним полем для ярославской футбольной команды «Шинник» станет стадион «Спартак» в Ростове Великом. Преимуществами этой площадки власти назвали расположение в центре города, хорошую транспортную доступность, состояние самого поля и инфраструктуры.

Разговоры о том, что стадион «Шинник» устарел и требует реконструкции, ходят с 2025 года. При этом губернатор Михаил Евраев подчеркивал, что строительство нового стадиона будет легче и дешевле реконструкции. Однако при новом строительстве стадион окажется вдвое меньше существующего.

В июле 2026 года губернатор рассказал, что на месте стадиона «Шинник» в Ярославле к 2030 году возведут новую современную арену на 12 тысяч мест. Новый спортивный объект будет соответствовать требованиям Российской премьер-лиги. На территории рядом предполагается возвести деловой центр.

При этом 17 июня 2026 года муниципалитет Ярославля по предложению мэрии принял решение о передаче стадиона «Шинник» в качестве имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономического развития территорий». Участие мэрии Ярославля в данном НКО направлено на реализацию соглашения между правительством Ярославской области, банком ПСБ и городскими властями. В рамках соглашения банк возьмет на себя обязательства по созданию нового стадиона и нежилого делового центра на территории «Шинника». На плечи областного правительства ляжет финансирование подготовки временного стадиона (в Ростове Великом) для проведения тренировок и игр футбольного клуба «Шинник».

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
25
Гость
6 минут
Сначала новый построят, а потом закрывают старый. Вот тогда и посмотрим…
Гость
13 минут
На данный момент Шинник похож на царство заборов, кругом в несколько рядов сделана куча ограждений, спортсмены чтоб не обходить вынуждены лазать через ворота со стороны площади Труда. Надеюсь это изменят и через шинник можно будет пройти, но скорее всего нет(
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Гость
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