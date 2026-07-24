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Город «Сколько ни сливай — не нагревается»: в Ярославле после отключения горячая вода стала холодной

«Сколько ни сливай — не нагревается»: в Ярославле после отключения горячая вода стала холодной

Жители трех районов почти месяц не могут нормально помыться

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Ярославцы жалуются на остывшую горячую воду | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославцы жалуются на остывшую горячую воду | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы жалуются на остывшую горячую воду

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы, проживающие в Дзержинском, Ленинском и Кировском районах жалуются, что после почти месячного отключения горячей воды, так и не могут нормально помыться.

«Из крана течет холодная вода и сколько ни сливай — не нагревается», — рассказала одна из жительниц Брагина.

Аналогичная проблема на проспекте Ленина.

«Месяц не было горячей воды, сейчас она течет с напором, но горячей нет. И так в течении последних пяти лет. Как только отключают на профилактику, хоть на неделю, хоть на три — после воды никогда не бывает», — сообщили жители дома № 61.

В ТГК-2 прокомментировали ситуацию.

«По информации Ярославских тепловых сетей, при запуске в работу системы горячего водоснабжения было обнаружено несколько дефектов на теплосетях. По причине организации ремонта в ряде домов горячая вода поступает жителям по обратному трубопроводу. В Ленинском районе на обратном трубопроводе 19 домов. Срок устранения дефекта — 30 июля. В Дзержинском районе на обратном трубопроводе — 7 жилых домов. Срок устранения дефекта — 28 июля», — пояснили в компании.

Напомним, воду в Дзержинском, а также части Ленинского и Кировского районов отключали с 30 июня по 22 июля для проведения ремонтов и гидравлических испытаний.

Ранее на отсутствие воды после отключений жаловались во Фрунзенском районе.

Коммунальщики объяснили, почему в Ярославле так надолго отключают горячую воду летом.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
26
Гость
5 часов
Ярводоканал как не капиталил сети, так и дальше все на советских запасах стоит. Такими темпами скоро будем колодцы копать и буржуйки ставить.
Гость
7 часов
Бабича 9к4- воду дали 22-го числа , а на Бабича 9к5- воды до сих пор горячей нет
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Гость
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