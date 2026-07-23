«Мы не ожидали услышать это»: сестры Аверины впервые раскрыли правду о скандале с мамой Яны Кошкиной

Сестры Аверины прокомментировали скандал с мамой Яны Кошкиной Источник: «Бес комментариев» (18+), VK

Сестры Арина и Дина Аверины впервые прокомментировали скандал на шоу «Сокровища императора» (16+) с мамой актрисы Яны Кошкиной. В третьем сезоне проекта Марго выразила недовольство тем, что ведущие шоу Ольга Бузова и Михаил Галустян представляли спортсменок как олимпийских чемпионок, хотя только одна из них призер Олимпиады.

Едкое замечание мамы звезды спровоцировало бурные обсуждения в сети. Женщину и ее дочь Яну Кошкину начали «отменять» в соцсетях. Хейт был настолько сильным, что актрисе пришлось записать обращение.

«То, что девочки в сердцах России олимпийские чемпионки — это факт. Такой же факт, что у России не было золота на той олимпиаде», — высказала свое мнение Яна, защищая мать.

Яна Кошкина участвовала в шоу «Сокровища императора» (18+) вместе с мамой Марго Источник: «Сокровища императора» (18+), 2024, режиссер: Наталия Очигава

Однако вскоре свое объяснение из соцсетей она удалила. Сестры Аверины на него никак не отреагировали, да и в целом не «мусолили» скандал. Впервые девушки раскрыли своим эмоции спустя несколько месяцев на шоу фигуристки Евгении Медведевой.

«Не мы просили ведущих нас так называть, а просто как-то после Олимпиады народ нас так начал называть. Это как поддержка такая была. Я хотела ответить просто по-человечески, но понимала, что может начаться конфликт. А родители нас как бы учили с детства, что порой иногда лучше промолчать, чтобы не раздувать», — поделилась Арина Аверина.

Сдержаться от резких ответов сестре помогла Дина. Она попросила Арину не реагировать на слова Марго. Сестры признались, что они удивились внезапной нападке. Ведь они просто сидели командой и обсуждали прошедший день.

«Мы не ожидали услышать это», — призналась Дина.

Будучи на проекте спортсменки и подумать не могли, что их небольшая перепалка обернется такой шумихой после эфира. Как рассказали Аверины, ни Марго, ни Яна за свои слова перед ними не извинялись.