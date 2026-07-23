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Развлечения «Мы не ожидали услышать это»: сестры Аверины впервые раскрыли правду о скандале с мамой Яны Кошкиной

«Мы не ожидали услышать это»: сестры Аверины впервые раскрыли правду о скандале с мамой Яны Кошкиной

Они рассказали о своих чувствах

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Сестры Аверины прокомментировали скандал с мамой Яны Кошкиной | Источник: «Бес комментариев» (18+), VKСестры Аверины прокомментировали скандал с мамой Яны Кошкиной | Источник: «Бес комментариев» (18+), VK

Сестры Аверины прокомментировали скандал с мамой Яны Кошкиной

Источник:

«Бес комментариев» (18+), VK

Сестры Арина и Дина Аверины впервые прокомментировали скандал на шоу «Сокровища императора» (16+) с мамой актрисы Яны Кошкиной. В третьем сезоне проекта Марго выразила недовольство тем, что ведущие шоу Ольга Бузова и Михаил Галустян представляли спортсменок как олимпийских чемпионок, хотя только одна из них призер Олимпиады.

Едкое замечание мамы звезды спровоцировало бурные обсуждения в сети. Женщину и ее дочь Яну Кошкину начали «отменять» в соцсетях. Хейт был настолько сильным, что актрисе пришлось записать обращение.

«То, что девочки в сердцах России олимпийские чемпионки — это факт. Такой же факт, что у России не было золота на той олимпиаде», — высказала свое мнение Яна, защищая мать.

Яна Кошкина участвовала в шоу «Сокровища императора» (18+) вместе с мамой Марго | Источник: «Сокровища императора» (18+), 2024, режиссер: Наталия ОчигаваЯна Кошкина участвовала в шоу «Сокровища императора» (18+) вместе с мамой Марго | Источник: «Сокровища императора» (18+), 2024, режиссер: Наталия Очигава

Яна Кошкина участвовала в шоу «Сокровища императора» (18+) вместе с мамой Марго

Источник:

«Сокровища императора» (18+), 2024, режиссер: Наталия Очигава

Однако вскоре свое объяснение из соцсетей она удалила. Сестры Аверины на него никак не отреагировали, да и в целом не «мусолили» скандал. Впервые девушки раскрыли своим эмоции спустя несколько месяцев на шоу фигуристки Евгении Медведевой.

«Не мы просили ведущих нас так называть, а просто как-то после Олимпиады народ нас так начал называть. Это как поддержка такая была. Я хотела ответить просто по-человечески, но понимала, что может начаться конфликт. А родители нас как бы учили с детства, что порой иногда лучше промолчать, чтобы не раздувать», — поделилась Арина Аверина.

Сдержаться от резких ответов сестре помогла Дина. Она попросила Арину не реагировать на слова Марго. Сестры признались, что они удивились внезапной нападке. Ведь они просто сидели командой и обсуждали прошедший день.

«Мы не ожидали услышать это», — призналась Дина.

Будучи на проекте спортсменки и подумать не могли, что их небольшая перепалка обернется такой шумихой после эфира. Как рассказали Аверины, ни Марго, ни Яна за свои слова перед ними не извинялись.

«Мы никак не общаемся и не контактируем. То, что она записала, нам начали пересылать фанаты. Я не считаю это извинениями, скорее она просто высказала свое мнение. Еще один повод нас задеть», — поделились Аверины.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Дина и Арина Аверины Кошкина мама Скандал
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Комментарии
3
Гость
23 июля, 14:57
Кошкину в обиду не дадим, кошки это наше все и они всегда возвращаются, а олимпийцы меняют родину как перчатки.
Гость
23 июля, 14:45
"внезапная нападка"))) эвергрин такой эвергрин кстати, зачем раздувать-то? если никому это не надо и неинтересно?
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Гость
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