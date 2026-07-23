«Мы не ожидали услышать это»: сестры Аверины впервые раскрыли правду о скандале с мамой Яны Кошкиной

Сестры Арина и Дина Аверины впервые прокомментировали скандал на шоу «Сокровища императора» (16+) с мамой актрисы Яны Кошкиной. В третьем сезоне проекта Марго выразила недовольство тем, что ведущие шоу Ольга Бузова и Михаил Галустян представляли спортсменок как олимпийских чемпионок, хотя только одна из них призер Олимпиады.
Едкое замечание мамы звезды спровоцировало бурные обсуждения в сети. Женщину и ее дочь Яну Кошкину начали «отменять» в соцсетях. Хейт был настолько сильным, что актрисе пришлось записать обращение.
«То, что девочки в сердцах России олимпийские чемпионки — это факт. Такой же факт, что у России не было золота на той олимпиаде», — высказала свое мнение Яна, защищая мать.
Однако вскоре свое объяснение из соцсетей она удалила. Сестры Аверины на него никак не отреагировали, да и в целом не «мусолили» скандал. Впервые девушки раскрыли своим эмоции спустя несколько месяцев на шоу фигуристки Евгении Медведевой.
«Не мы просили ведущих нас так называть, а просто как-то после Олимпиады народ нас так начал называть. Это как поддержка такая была. Я хотела ответить просто по-человечески, но понимала, что может начаться конфликт. А родители нас как бы учили с детства, что порой иногда лучше промолчать, чтобы не раздувать», — поделилась Арина Аверина.
Сдержаться от резких ответов сестре помогла Дина. Она попросила Арину не реагировать на слова Марго. Сестры признались, что они удивились внезапной нападке. Ведь они просто сидели командой и обсуждали прошедший день.
«Мы не ожидали услышать это», — призналась Дина.
Будучи на проекте спортсменки и подумать не могли, что их небольшая перепалка обернется такой шумихой после эфира. Как рассказали Аверины, ни Марго, ни Яна за свои слова перед ними не извинялись.
«Мы никак не общаемся и не контактируем. То, что она записала, нам начали пересылать фанаты. Я не считаю это извинениями, скорее она просто высказала свое мнение. Еще один повод нас задеть», — поделились Аверины.