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Шестиметровую «Птицу Говоруна» в центре Ярославля поставит вологодский подрядчик — кто он

Кому достался контракт на обустройство площадки

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Новую площадку установят на площади Юности в Ярославле | Источник: «Госзакупки»Новую площадку установят на площади Юности в Ярославле | Источник: «Госзакупки»

Новую площадку установят на площади Юности в Ярославле

Источник:

«Госзакупки»

В Ярославле определили подрядчика для благоустройства детской площадки «Птица Говорун» на площади Юности у ТЮЗа. Работами займется вологодская компания ООО «СМУ-79».

«Стоимость контракта: 30 млн 068 тысяч рублей», — говорится на сайте «Госзакупок».

Это единственный подрядчик, кто заявился на закупку. Он не уступил в цене во время торгов.

ООО «СМУ-79» — строительная компания, зарегистрированная в Вологде в 2013 году. Руководитель и единственный владельц — Сергей Клопов. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2025 года выручка ООО «СМУ-79» составила 259,7 млн рублей, а чистая прибыль — 5,4 млн рублей.

Сейчас компания занимается благоустройством проезжей части в городе Бабаево Вологодской области. Стоимость контракта составляет 1,7 млн рублей. Кроме того, ООО «СМУ-79» выполняет работы по благоустройству территорий и обеспечению антитеррористической защищённости в Вологодском аграрно-экономическом колледже и Череповецком многопрофильном колледже. На эти цели выделено 2,9 млн и 21 млн рублей соответственно.

Так территорию у ТЮЗа будет выглядеть после установки новой детской площадки | Источник: «Госзакупки»Так территорию у ТЮЗа будет выглядеть после установки новой детской площадки | Источник: «Госзакупки»

Так территорию у ТЮЗа будет выглядеть после установки новой детской площадки

Источник:

«Госзакупки»

Согласно проекту контракта, для детей установят новые горки и игровой комплекс для лазания. Главным объектом площадки станет Птица Говорун высотой 6,1 метра.

В требованиях указано, что корпус новых аттракционов должен быть изготовлен из стали и фанеры, а обшивка — из фанеры хвойных пород. На площадке планируется установить сетки для лазания из полимерного армированного каната, закрытую горку-желоб, скалодром, лесенки и канатные сети. Горка-желоб должна быть выполнена из нержавеющей стали.

Птица Говорун — это вымышленный персонаж книг Кира Булычёва и советского мультфильма «Тайна третьей планеты» 1981 года. История рассказывает о приключениях девочки Алисы и её папы-ученого, которые отправляются в космос на поиски новых видов животных для городского зоопарка.

Установить детскую площадку, по контракту, подрядчик должен до 31 декабря 2026 года.

Напомним, в Ярославле идет голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. Площадь Юности тоже туда вошла, чтобы обустроить её полностью | Источник: «Госзакупки»Напомним, в Ярославле идет голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. Площадь Юности тоже туда вошла, чтобы обустроить её полностью | Источник: «Госзакупки»

Напомним, в Ярославле идет голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. Площадь Юности тоже туда вошла, чтобы обустроить её полностью

Источник:

«Госзакупки»

Как вам новая площадка?

Красиво! Мне нравится
Главное, чтобы детям нравилось
Как-то громозко, не нравится
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Площадь Труда Благоустройство
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Комментарии
8
Гость
24 минуты
"Сейчас компания занимается благоустройством проезжей части в городе Бабаево Вологодской области. Стоимость контракта составляет 1,7 млн рублей. Кроме того, ООО «СМУ-79» выполняет работы по благоустройству территорий и обеспечению антитеррористической защищённости в Вологодском аграрно-экономическом колледже и Череповецком многопрофильном колледже. На эти цели выделено 2,9 млн и 21 млн рублей соответственно." Обратите внимание на что тратятся бюджетные деньги в Вологодской обл. И на что у нас - медведи, ангелы, птицы. И главное чтоб размер побольше , материалы подешевле, а цена повыше, исполнение на двоечку или чаще и не закончено
Гость
24 минуты
С учетом менталитета русских ярославцев- все переломают, испишут и сожгут. На крайняк- внутри туалет сделают. Вообще идеи бредовые предлагают и кого хотят удивить.
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Гость
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