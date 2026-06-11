Шестиметровую «Птицу Говоруна» в центре Ярославля поставит вологодский подрядчик — кто он

В Ярославле определили подрядчика для благоустройства детской площадки «Птица Говорун» на площади Юности у ТЮЗа. Работами займется вологодская компания ООО «СМУ-79».
«Стоимость контракта: 30 млн 068 тысяч рублей», — говорится на сайте «Госзакупок».
Это единственный подрядчик, кто заявился на закупку. Он не уступил в цене во время торгов.
ООО «СМУ-79» — строительная компания, зарегистрированная в Вологде в 2013 году. Руководитель и единственный владельц — Сергей Клопов. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2025 года выручка ООО «СМУ-79» составила 259,7 млн рублей, а чистая прибыль — 5,4 млн рублей.
Сейчас компания занимается благоустройством проезжей части в городе Бабаево Вологодской области. Стоимость контракта составляет 1,7 млн рублей. Кроме того, ООО «СМУ-79» выполняет работы по благоустройству территорий и обеспечению антитеррористической защищённости в Вологодском аграрно-экономическом колледже и Череповецком многопрофильном колледже. На эти цели выделено 2,9 млн и 21 млн рублей соответственно.
Согласно проекту контракта, для детей установят новые горки и игровой комплекс для лазания. Главным объектом площадки станет Птица Говорун высотой 6,1 метра.
В требованиях указано, что корпус новых аттракционов должен быть изготовлен из стали и фанеры, а обшивка — из фанеры хвойных пород. На площадке планируется установить сетки для лазания из полимерного армированного каната, закрытую горку-желоб, скалодром, лесенки и канатные сети. Горка-желоб должна быть выполнена из нержавеющей стали.
Птица Говорун — это вымышленный персонаж книг Кира Булычёва и советского мультфильма «Тайна третьей планеты» 1981 года. История рассказывает о приключениях девочки Алисы и её папы-ученого, которые отправляются в космос на поиски новых видов животных для городского зоопарка.
Установить детскую площадку, по контракту, подрядчик должен до 31 декабря 2026 года.
Как вам новая площадка?