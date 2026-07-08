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Город «Важны для следствия»: власти Ярославской области напомнили, что делать при обнаружении фрагментов БПЛА

«Важны для следствия»: власти Ярославской области напомнили, что делать при обнаружении фрагментов БПЛА

В регионе отразили несколько массированных атак

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В Ярославле отразили массированные атаки беспилотников | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВ Ярославле отразили массированные атаки беспилотников | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Ярославле отразили массированные атаки беспилотников

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В первую неделю июля на Ярославскую область было совершенно несколько массированных атак беспилотников. С 6 по 8 июля в регионе периодически выли сирены, и власти предупреждали о беспилотной опасности.

«За последние несколько дней на Ярославскую область было совершено несколько массированных атак беспилотников. Благодаря слаженной работе подразделений Министерства обороны и силовых ведомств все атаки отражены», — отметили власти региона.

В правительстве Ярославской области напомнили, что после налетов на территории могут находиться фрагменты БПЛА.

«Могут представлять опасность и важны для следствия», — предупредили власти.

Ярославцам напомнили, что приближаться к фрагментам беспилотников опасно. Также рядом с ними нельзя пользоваться телефонами. В случаи обнаружения фрагментов БПЛА следует отойти на безопасное расстояние и сообщить о местонахождении по номеру 112.

Что делать при беспилотной опасности&nbsp;— карточки | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

Что делать при беспилотной опасности — карточки

1 из 6

Что делать при беспилотной опасности — карточки

Источник:

Максим Бутусов / Городские медиа

Если вы в транспорте, выйдите из него. Укройтесь в здании | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

Если вы в транспорте, выйдите из него. Укройтесь в здании

2 из 6

Если вы в транспорте, выйдите из него. Укройтесь в здании

Источник:

Максим Бутусов / Городские медиа

Если вы на улице, переместитесь в здание. | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

Если вы на улице, переместитесь в здание.

3 из 6

Если вы на улице, переместитесь в здание.

Источник:

Максим Бутусов / Городские медиа

В квартире во время угрозы БПЛА самое безопасное место&nbsp;— ванная | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

В квартире во время угрозы БПЛА самое безопасное место — ванная

4 из 6

В квартире во время угрозы БПЛА самое безопасное место — ванная

Источник:

Максим Бутусов / Городские медиа

Если вы в здании, спуститесь в паркинг или подвал | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

Если вы в здании, спуститесь в паркинг или подвал

5 из 6

Если вы в здании, спуститесь в паркинг или подвал

Источник:

Максим Бутусов / Городские медиа

При обнаружении беспилотника&nbsp;— звоните 112 | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

При обнаружении беспилотника — звоните 112

6 из 6

При обнаружении беспилотника — звоните 112

Источник:

Максим Бутусов / Городские медиа

Напомним, в ночь на 6 июля на подлете к Ярославлю сбили 72 беспилотника. Как рассказал Михаил Евраев, дроны целились в ярославский нефтеперерабатывающий завод. Двое мужчин получили осколочные ранения, их доставили в больницу имени Семашко.

7 июля над регионом нейтрализовали три БПЛА, 8 июля сообщили о четырех подавленных беспилотниках. Отбой беспилотной опасности объявили в 16:03 8 июля.

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Екатерина Тарыгина
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Комментарии
2
Гость
25 минут
бред. это нам не надо
Гость
31 минута
Нас же потом и обвинят
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Гость
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