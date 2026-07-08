«Важны для следствия»: власти Ярославской области напомнили, что делать при обнаружении фрагментов БПЛА

В первую неделю июля на Ярославскую область было совершенно несколько массированных атак беспилотников. С 6 по 8 июля в регионе периодически выли сирены, и власти предупреждали о беспилотной опасности.
«За последние несколько дней на Ярославскую область было совершено несколько массированных атак беспилотников. Благодаря слаженной работе подразделений Министерства обороны и силовых ведомств все атаки отражены», — отметили власти региона.
В правительстве Ярославской области напомнили, что после налетов на территории могут находиться фрагменты БПЛА.
«Могут представлять опасность и важны для следствия», — предупредили власти.
Ярославцам напомнили, что приближаться к фрагментам беспилотников опасно. Также рядом с ними нельзя пользоваться телефонами. В случаи обнаружения фрагментов БПЛА следует отойти на безопасное расстояние и сообщить о местонахождении по номеру 112.
Что делать при беспилотной опасности — карточки
Если вы в транспорте, выйдите из него. Укройтесь в здании
Если вы на улице, переместитесь в здание.
В квартире во время угрозы БПЛА самое безопасное место — ванная
Если вы в здании, спуститесь в паркинг или подвал
При обнаружении беспилотника — звоните 112
Напомним, в ночь на 6 июля на подлете к Ярославлю сбили 72 беспилотника. Как рассказал Михаил Евраев, дроны целились в ярославский нефтеперерабатывающий завод. Двое мужчин получили осколочные ранения, их доставили в больницу имени Семашко.
7 июля над регионом нейтрализовали три БПЛА, 8 июля сообщили о четырех подавленных беспилотниках. Отбой беспилотной опасности объявили в 16:03 8 июля.