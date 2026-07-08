«Важны для следствия»: власти Ярославской области напомнили, что делать при обнаружении фрагментов БПЛА

В Ярославле отразили массированные атаки беспилотников Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В первую неделю июля на Ярославскую область было совершенно несколько массированных атак беспилотников. С 6 по 8 июля в регионе периодически выли сирены, и власти предупреждали о беспилотной опасности.

«За последние несколько дней на Ярославскую область было совершено несколько массированных атак беспилотников. Благодаря слаженной работе подразделений Министерства обороны и силовых ведомств все атаки отражены», — отметили власти региона.

В правительстве Ярославской области напомнили, что после налетов на территории могут находиться фрагменты БПЛА.

«Могут представлять опасность и важны для следствия», — предупредили власти.

Ярославцам напомнили, что приближаться к фрагментам беспилотников опасно. Также рядом с ними нельзя пользоваться телефонами. В случаи обнаружения фрагментов БПЛА следует отойти на безопасное расстояние и сообщить о местонахождении по номеру 112.

Что делать при беспилотной опасности — карточки 1 из 6 Что делать при беспилотной опасности — карточки Источник: Максим Бутусов / Городские медиа Если вы в транспорте, выйдите из него. Укройтесь в здании 2 из 6 Если вы в транспорте, выйдите из него. Укройтесь в здании Источник: Максим Бутусов / Городские медиа Если вы на улице, переместитесь в здание. 3 из 6 Если вы на улице, переместитесь в здание. Источник: Максим Бутусов / Городские медиа В квартире во время угрозы БПЛА самое безопасное место — ванная 4 из 6 В квартире во время угрозы БПЛА самое безопасное место — ванная Источник: Максим Бутусов / Городские медиа Если вы в здании, спуститесь в паркинг или подвал 5 из 6 Если вы в здании, спуститесь в паркинг или подвал Источник: Максим Бутусов / Городские медиа При обнаружении беспилотника — звоните 112 6 из 6 При обнаружении беспилотника — звоните 112 Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

Напомним, в ночь на 6 июля на подлете к Ярославлю сбили 72 беспилотника. Как рассказал Михаил Евраев, дроны целились в ярославский нефтеперерабатывающий завод. Двое мужчин получили осколочные ранения, их доставили в больницу имени Семашко.