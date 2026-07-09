Курица стала дороже свинины: причины аномалии на мясном рынке

Объемы производства свинины растут Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

На российском мясном рынке сложилась аномальная ситуация: свинина стоит дешевле курицы. О причинах такого дисбаланса Городским медиа рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

«Наблюдаемая в российских розничных сетях аномальная ситуация, когда свинина стоит дешевле куриного филе и голени, стала результатом дисбаланса на мясном рынке», — пояснила Борисова.

По словам эксперта, оптовые цены на свиную полутушу упали до уровня себестоимости из-за роста объемов выпуска. При этом темпы экспорта не поспевают за внутренним производством, а логистические и ветеринарные барьеры мешают расширению поставок за рубеж. Розничные цены из-за долгосрочных контрактов пока корректируются незначительно.

С курицей ситуация обратная. Себестоимость птицы выросла из-за удорожания кормов, вспышек птичьего гриппа и сокращения импорта из Бразилии. Экспорт российской курятины стал менее выгодным. При этом дешевая китайская куриная грудка, которая не пользуется популярностью в самом Китае, поступает в Россию и влияет на рынок.

В июле 2026 года наблюдается сезонный рост интереса к курятине. Мясокомбинаты массово заменяют свинину курицей в колбасах, что корректирует стоимость лопатки и окорока. За последнюю неделю цена на этот вид мяса в опте выросла на 5%.

«В ближайшее время снижения цен на свинину ждать не стоит. Производители работают на грани рентабельности, а текущий рост — сезонная корректировка из-за спроса на шашлыки. Куриное филе сейчас на пике стоимости», — отметила Борисова.

По ее прогнозу, осенью, с поступлением нового урожая зерна и удешевлением кормов, цены на птицу начнут плавно снижаться. В долгосрочной перспективе, если низкие цены на свинину сохранятся до конца года, производители сократят поголовье, чтобы повысить маржинальность. Это может привести к росту оптовых цен на свинину к зиме 2027 года до уровня инфляции. Цены на курицу, по оценке эксперта, к концу года могут потерять около 10%.