«Старомодно и неактуально»: Лисовец рассказал, какая вещь в гардеробе этим летом выдает в вас колхозницу

Стилист уверяет, что лучшее решение в этом сезоне — экспериментировать, а не копировать чужие образы Источник: vladislavlisovets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Рассматривая тренды последних сезонов, невольно появляется мысль, что носить можно всё что угодно и при этом выглядеть стильно. Хочется быть женственной — берем корсеты, душа просит размаха и свободы — присматриваем летящие брюки алладины или пиджак с объемными плечами. Но не всё так просто, и в нашем шкафу притаились вещи, которые мы привыкли считать универсальными, а они на самом деле летом 2026 года безбожно устарели.

По мнению стилиста Влада Лисовца, самая большая ошибка, которую можно совершить в этом сезоне, — стать блеклой копией других людей. Лето — сезон, когда можно не бояться экспериментировать, ведь теплая погода позволяет примерять множество сочетаний. Не стоит тратить это время, в точности повторяя образы инфлюенсеров или моделей с показов. Ищите то, что подойдет именно вам.

— Хотелось бы, чтобы люди выглядели чуть оригинальнее, — поделился стилист с нашими коллегами из издания Woman.ru. — А пока все одинаковы: в одинаковых широких джинсах, где бедра в обтяжку, а внизу прямые штанины, и в этом нет индивидуальности.

Самое главное — проявлять себя, носить и покупать то, что не носят остальные. Лучше оставить в прошлом повторение и делать акцент на индивидуальность. Владислав Лисовец стилист

Мысль, что быть «нишевым» — это круто, стала популярной еще весной. Одни рассказывают о своих необычных вкусах в музыке, другие вспоминают шоу из детства, о которых знают только они да Создатель. Однако тенденция распространяется и на одежду. Отдельный бонус проявить оригинальность — даже самые странные сочетания будут выглядеть стильно, ведь их не с чем сравнить.

— Сейчас такое время, когда если выглядите индивидуально, то можно надеть что угодно. Вот, например, даже шмотки из 2000-х: и модную стрижку тех лет примерить, и обувь, и оптику, и даже приталенный дурацкий пиджачок — всё это будет смотреться очень круто, — уверяет стилист.

Влад Лисовец отмечает, что, несмотря на разнообразие и возможность любую вещь сделать стильной, антитренды сезона всё же есть. К ним стилист отнес самые популярные предметы гардероба, которых стало слишком много. Во-первых, футболки большого размера. Им на смену пришла облегающая одежда — майки, топы и корсеты.

Стилист советует весь год с осторожностью носить оверсайз Источник: Мария Романова / Городские медиа

— Оверсайз-футболки, которые все раньше носили и до сих пор покупают, — это беда! Они настолько старомодны и неактуальны, что я бы вычеркнул такую мужскую футболку. И сегодня в такой футболке сразу видно, что человек сильно отстал от моды, — категорично заявил стилист.

Еще одна вещь, с которой нужно держать ухо востро, — белые кроссовки. Они также стали незаменимой обувью и в пир, и в мир и за годы потеряли свою изюминку. Стилист отмечает, что носить их можно, но когда на улице тепло. Если небо затянули тучи и температура стремительно падает, то и кроссовки лучше заменить на более подходящую обувь.

Если без кофты и куртки уже прохладно, значит, белым кроссовкам уже не место на ваших ногах Источник: Мария Романова / Городские медиа