Пустоцвет на огурцах: что делать и как опылять растения, чтобы получить богатый урожай

В теплице нужно выращивать только партенокарпические гибриды, так как доступ насекомых туда затруднен Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Огурцы в теплицах начали давать первые плоды, скоро начнут и те растения, что на огороде. Но часто дачники жалуются на обилие пустоцветов, опадающие завязи, а также недостаточное опыление растений. Не стоит торопиться обрывать цветы, а также убирать подвядшие растение. Объясняем, как получить богатый урожай огурцов и в теплице, и в открытом грунте.

Пустоцвет на огурцах — что делать

В теплицу и на огород высаживают разные сорта огурцов. В закрытом грунте выращивают партенокарпические гибриды. На кусте только женские цветы, то есть сразу с маленьким огурчиком, который и развивается в плод. И чаще всего дачники сталкиваются с потерей завязей, а не пустоцветами.

«В теплицу пчелоопыляемые сорта нельзя высаживать, если нет желания самой пчелой работать. Завязи в закрытом грунте гибнут чаще всего из-за жары. Теплица должна быть открыта и постоянно проветриваться. Нельзя чтобы температура была выше +35 градусов. При таких показателях гибнут завязи», — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Огурцы, что в теплице, что на огороде нужно подкармливать каждые десять дней. Чередовать внесение органических и минеральных удобрений. Так завязи не будут гибнуть. Также каждую неделю обильно поливать кусты. Растениям требуется много влаги и для листьев, и для плодов.

Важно вовремя прищипнуть куст на огороде, так как на главном стволе доминируют мужские цветы Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В открытом грунте выращивают пчелоопыляемые сорта. На растении два вида цветков — женские и мужские. Вторые — без маленького огурчика. Их и называют пустоцветами. Обрывать такие цветы полностью не нужно, хоть огурчика они не дают, но регулировать количество важно. На 5-10 женских цветов нужно 1-2 пустоцвета.

Важно вовремя прищипнуть куст, так как на главном стволе доминируют мужские цветы. Верхушку отрезать над шестым листом, чтобы огурец начал наращивать боковые плети.

«На боковых плетях огурца доминирует женское цветение. Их также можно через 2-3 недели прищипнуть, чтобы тоже заветвились, — советует агроном. — Куст формируем весь сезон. Но нужно помнить, что без пустоцветов не будет и плодов».

Как опылять огурцы

Если насекомые совсем не справляются, то опылять огурцы придется каждую неделю Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Огурцы опыляют по больше части пчелы, немного реже и шмели. Если урожая нет, то придется их подменять или всеми силами привлекать на участок. Скорее всего что-то произошло с насекомыми: их потравили или отпугнули. Может быть и такое, что переусердствовали с химией при обработке участка.

Привлечь пчел на участок помогут: лаванда, фацелия, эхинацея, клевер, мята, душица, мелисса. Их нужно сеять не только на огороде, но и по всему участку.

«Для ручного опыления нужно сорвать мужской цветок, убрать венчик и ткнуть им в женский цветок, который уже с маленьким огурчиком. Один пустоцвет — на десять завязей. Затем новый нужно сорвать. Так и опылять», — объяснила специалист.

Если насекомые совсем не справляются, то так опылять придется каждую неделю. Или высаживать на огород также партенокарпические гибриды. Но стоит учесть, что у сортов разный вкус. У пчелоопыляемых огурцов он более насыщенный и сладкий.

Как увеличить урожайность огурцов

Важно не забывать подкармливать огурцы каждые 10 дней Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хороший урожай может обеспечить правильное формирование огурцов. Обязательно полностью удалить первые три междоузлия вместе с огурчиками. Так растение пустит силы на основной стебель.

«На первой плети оставить первый огурчик и лист над ним и прищипнуть. На второй два огурчика и два листа и прищипнуть — и так далее по мере развития растения», — объяснила Людмила Шубина.