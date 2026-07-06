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Авто Группа разбора Подробности Вас подрезает чёрный кроссовер: бить его или врезаться в бордюр? Разбор ДТП

Вас подрезает чёрный кроссовер: бить его или врезаться в бордюр? Разбор ДТП

Внедорожник заставил другой автомобиль повредить колеса

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Черный кроссовер создает помеху | Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.comЧерный кроссовер создает помеху | Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Черный кроссовер создает помеху

Источник:

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Довольно распространенная ситуация на дороге: вас обгоняет стремительный автомобиль, подрезает, заставляет резко тормозить или менять траекторию. Иногда это заканчивается столкновением с самим гонщиком. А иногда «жертва» в попытке избежать аварии врезается в третью машину или дорожное ограждение. Вот как в этом случае.

Три полосы движения в одну сторону, водителя с регистратором начинает поджимать слева кроссовер Skoda Kodiaq. Водитель уходит правее и еще правее, пока не происходит удар о бордюрный камень. «Пришлось уворачиваться в бордюр, впоследствии повредились 2 диска с правой стороны», — так описал итог владелец авто с регистратором. Сам инициатор аварийной ситуации благополучно скрылся с места, смотрите видео.

Момент ДТП попал на видео

Источник:

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

А стоило ли так покорно прижиматься вправо вплоть до касания с бордюрным камнем? Может, не следовало менять траекторию, а оставаться в своей полосе? Но тогда аварии с черным Skoda Kodiaq вряд ли удалось бы избежать. В любом случае оба столкновения — что с движущимся автомобилем, что с неподвижной преградой — юридически являются ДТП.

Что нужно было делать водителю с регистратором?

Уходить от столкновения вправо
Ехать прямо и тормозить
Не знаю

— В ситуации, когда тебя подрезают, нужно избежать ДТП путем торможения.
В данном случае следует установить, была ли у водителя возможность избежать ДТП путем торможения. Если ответ будет положительный, то вина будет обоюдной, следовательно, расходы на ремонт понесут оба водителя. Если ответ отрицательный, то маневрирование и повреждения дисков будут признаны крайней необходимостью для предотвращения больших повреждений. В таком случае все расходы по ремонту покроет водитель черного автомобиля, — говорит адвокат Владимир Алешин.

— Пункт 10.1 нам диктует, чтобы мы всеми возможными способами избегали ДТП. Но не любой ценой. Если мы пропускаем другого водителя, который или сигналит, или мигает фарами, тот тут уже ответственность мы берем на себя, — рассуждает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Пункт 10.1 ПДД РФ. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Вот так зачастую и получается: хотел избежать аварии, увернулся, но врезался в ограждение или вообще в третий автомобиль. Лучше уж действовать как предписывают ПДД — тормозить и не создавать более серьезной аварийной ситуации.

И конечно, не стоит резко маневрировать, обгонять вплотную, подрезать других участников движения. За это при наличии видеодоказательств и показаний свидетелей могут и привлечь к административной или уголовной ответственности. Даже если касаний между автомобилями не произошло.

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Дмитрий КосенкоДмитрий Косенко
Дмитрий Косенко
Журналист раздела «Авто»
Группа разбора ПДД ДТП
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Комментарии
3
Гость
43 минуты
правило трёх Д - дай дураку дорогу
Гость
59 минут
на таких авто верные друзья и пехотинцы Его Превосходительства рассекают с правильными номерами
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Гость
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