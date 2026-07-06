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Страна и мир Новые законы Можно ли пользоваться иностранной почтой после нового штрафа в 700 тысяч: разъяснение закона

Можно ли пользоваться иностранной почтой после нового штрафа в 700 тысяч: разъяснение закона

В Госдуме дали четкий ответ

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Закон о новых правилах для сайтов уже подписал Путин | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЗакон о новых правилах для сайтов уже подписал Путин | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Закон о новых правилах для сайтов уже подписал Путин

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Пользователи, которые ранее зарегистрировались на российских сайтах через иностранную электронную почту, смогут продолжать пользоваться своими аккаунтами. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, уточнив, что новые ограничения коснутся только владельцев ресурсов.

«Если кто-то когда-то зарегистрировался на иностранную почту, значит — мы, конечно, приветствуем переход на отечественные решения, — тем не менее можно будет продолжить работу», — сказал Боярский.

По его словам, закон вводит ответственность именно для владельцев сайтов, которые позволяют новым пользователям регистрироваться через иностранные почтовые сервисы. При этом прецедентов массовых нарушений пока нет.

«Мы просто подталкиваем разработчиков наших сервисов к тому, чтобы такую возможность исключили — авторизацию через иностранные электронные [почтовые сервисы]; то, что уже работает и раньше работало, не будет отключаться, продолжит работать и дальше», — добавил Боярский в беседе с ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает российским сайтам авторизировать пользователей через зарубежные сервисы и иностранную электронную почту. За нарушение грозит штраф до 700 тысяч рублей. Подробнее о наказаниях мы рассказали по ссылке.

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Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
3
Гость
3 минуты
🤡🤡🤡
Гость
31 минута
Правильно, сразу ботов исключаем с сайтов.
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Гость
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