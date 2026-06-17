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Происшествия «Не осталось мест». Москвичи застряли в ярославском аэропорту из-за двух «Ковров» — видео

«Не осталось мест». Москвичи застряли в ярославском аэропорту из-за двух «Ковров» — видео

Прокуратура добилась, чтобы людей спасли из «воздушного плена» и вывезли на автобусах

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Пассажиры из Москвы застряли в Ярославле из-за воздушных ограничений без еды и воды | Источник: Кухня Аэрофлота / T.me; Северо-Западная транспортная прокуратура / T.meПассажиры из Москвы застряли в Ярославле из-за воздушных ограничений без еды и воды | Источник: Кухня Аэрофлота / T.me; Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me

Пассажиры из Москвы застряли в Ярославле из-за воздушных ограничений без еды и воды

Источник:

Кухня Аэрофлота / T.me; Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me

Летевшие в Москву пассажиры экстренно сели в Ярославле и застряли в местном аэропорту из-за двух «Ковров» почти на сутки. Как стало известно нашим коллегам из MSK1.RU, клиенты авиакомпании S7 оказались запертыми в «Туношне» 16 июня.

Напомним, тогда вводили временные ограничения сначала в московских аэропортах, а затем из-за ракетной опасности и в ярославском. В результате пассажиры сразу четырех рейсов оказались в плену небольшого аэродрома. Как мы рассказывали ранее, в Туношне посадили четыре рейса, в том числе — один международный.

Людей вывели из самолетов и разместили в небольших залах. Многие остались недовольными условиями, так как аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне не предназначен для такого большого количества пассажиров. В итоге люди стали жаловаться.

«Четыре с половиной часа мы находимся в аэропорту Ярославля. Вы не представляете, что тут творится, — возмутилась одна из пассажирок. — В зоне ожидания не осталось мест для россиян, потому что туда прибыл иностранный рейс, поэтому всех перевели в маленький зал ожидания, где нет четыре часа воды и еды».

Ролик с недовольством одной из пассажирок завирусился в соцсетях

Источник:

Кухня Аэрофлота / T.me

Также пассажирка пожаловалась, что в аэропорту не было представителей авиакомпании S7.

Взамен транспортная прокуратура сразу открыла мобильную приемную, чтобы фиксировать обращения пассажиров. И поставила на контроль обстановку.

«16 июня на запасную стоянку ярославского аэропорта прибыли четыре самолета. Причиной стали временные ограничения на прием и отправку рейсов в московском авиаузле, — заявили в пресс-службе транспортной прокуратуры. — По инициативе Ярославской транспортной прокуратуры для пассажиров рейсов в Москву организованы автобусы до железнодорожного вокзала, откуда они смогут отправиться в столицу поездом».

Люди застряли в аэропорту Ярославля, их забрали в столицу на автобусах

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me

В авиакомпании S7 прокомментировали ситуацию, сложившуюся вчера в Туношне. Они признали, что часть пассажиров вынуждены были долгое время находится в зоне ожидания из-за закрытия воздушного пространства.

«В связи с закрытием воздушного пространства в аэропорту Домодедово несколько наших рейсов были вынуждены уйти на запасной аэродром в Ярославль, — объяснили в пресс-службе S7. — После приземления рейса аэропорт Ярославля также закрылся из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства. Авиакомпания делала все возможное, чтобы обеспечить пассажиров прохладительными напитками и горячим питанием в условиях ограниченного ресурса на время ожидания вылета».

В результате, как добавили представители авиакомпании, часть пассажиров воспользовалась альтернативным маршрутом — им оперативно вернули деньги за билеты. Другая часть клиентов дождалась, и когда аэропорт возобновил работу в штатном режиме, S7 сразу организовала вылет рейса в Москву.

Как возвращались пассажиры

Людям предложили альтернативные варианты | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / T.meЛюдям предложили альтернативные варианты | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me

Людям предложили альтернативные варианты

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me

В ярославском Министерстве дорожного хозяйства и транспорта добавили, что в период ожидания пассажиры получали от авиакомпаний необходимое питание.

«Самолеты продолжили рейсы после снятия ограничений. Часть пассажиров отправилась в Москву на электричке. Трансфер на вокзал „Ярославль Главный“ был организован министерством дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области. Временное размещение в зале ожидания железнодорожного вокзала для желающих отправиться на вечернем рейсе поезда Ярославль — Москва было обеспечено руководством СЖД. Часть пассажиров осталась в аэропорту для того, чтобы дождаться открытия полетов и вернуться в Москву на самолете», — рассказали в пресс-службе Миндортранса.

Напомним, с 07:02 часов 16 июня 2026 года в Ярославской области была объявлена ракетная опасность, которая действовала до 07:54. Затем ее изменили на беспилотную.

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Дмитрий БондаревДмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Авиапассажир Аэропорт Туношна Аэродром БПЛА Ковер
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Комментарии
3
Гость
43 минуты
Бедненькие масквичи здесь им тоже всё за бесплатно сделают по братски?
Гость
31 минута
Москвичи посмотрели на аэропорт Ярославль и обалдели,, а что это реально Россия и тут люди живут и летают ?
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Гость
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