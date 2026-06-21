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Клумбы радуют, спортплощадка огорчает: обзор парка в центре Ярославля, о котором не все знают

Гуляем в парке Мира

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В парке много деревьев и кустов | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ парке много деревьев и кустов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В парке много деревьев и кустов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Парк Мира в центре Ярославля находится между улицами Свободы, Городским валом и проспектом Ленина. Несмотря на то что разбит он давно, на слуху он далеко не у всех.

А месту есть чем похвастаться: летом посетителей встречают яркие клумбы и тенистые аллеи, где приятно провести время с семьей или друзьями. Однако не все уголки парка выглядят одинаково привлекательно.

В нашем фоторепортаже показываем, как сегодня выглядит одна из зеленых зон центральной части города.

Огромная стела появилась в парке в 2022 году. Вместе с ней обещали сделать из парка райский сад, но появилась только стела | Источник: Александр Куренной / 76.RUОгромная стела появилась в парке в 2022 году. Вместе с ней обещали сделать из парка райский сад, но появилась только стела | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Огромная стела появилась в парке в 2022 году. Вместе с ней обещали сделать из парка райский сад, но появилась только стела

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Это памятник в честь звания «Город трудовой доблести». Ярославль обязан был его возвести. Раньше на этом месте была спортплощадка | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭто памятник в честь звания «Город трудовой доблести». Ярославль обязан был его возвести. Раньше на этом месте была спортплощадка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Это памятник в честь звания «Город трудовой доблести». Ярославль обязан был его возвести. Раньше на этом месте была спортплощадка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В 2025–2026 годах потихоньку начали обустраивать и остальные пространства парка | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ 2025–2026 годах потихоньку начали обустраивать и остальные пространства парка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В 2025–2026 годах потихоньку начали обустраивать и остальные пространства парка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Главная аллея парка упирается в еще один монумент&nbsp;— медиаэкраны и установку с фотографиями почетных жителей Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RUГлавная аллея парка упирается в еще один монумент&nbsp;— медиаэкраны и установку с фотографиями почетных жителей Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Главная аллея парка упирается в еще один монумент — медиаэкраны и установку с фотографиями почетных жителей Ярославля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В сквере установлен арт-объект&nbsp;— Доска почета, она появилась в 2026 году | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ сквере установлен арт-объект&nbsp;— Доска почета, она появилась в 2026 году | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В сквере установлен арт-объект — Доска почета, она появилась в 2026 году

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Она посвящена победителям ежегодного конкурса «Человек труда&nbsp;— сила, надежда и доблесть Ярославля» | Источник: Александр Куренной / 76.RUОна посвящена победителям ежегодного конкурса «Человек труда&nbsp;— сила, надежда и доблесть Ярославля» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Она посвящена победителям ежегодного конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Несколько мультимедийных экранов знакомят посетителей с Ярославлем | Источник: Александр Куренной / 76.RUНесколько мультимедийных экранов знакомят посетителей с Ярославлем | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Несколько мультимедийных экранов знакомят посетителей с Ярославлем

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Однако один из экранов сейчас отсутствует, и на его месте пока пустынно | Источник: Александр Куренной / 76.RUОднако один из экранов сейчас отсутствует, и на его месте пока пустынно | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Однако один из экранов сейчас отсутствует, и на его месте пока пустынно

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В центре композиции размещена карта Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ центре композиции размещена карта Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре композиции размещена карта Ярославля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В парке высадили «Аллею трудовой доблести» | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ парке высадили «Аллею трудовой доблести» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В парке высадили «Аллею трудовой доблести»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Фонтан в парке стоит с 1960-х | Источник: Александр Куренной / 76.RUФонтан в парке стоит с 1960-х | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Фонтан в парке стоит с 1960-х

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рядом с фонтаном что-то, что должно было стать благоустройством | Источник: Александр Куренной / 76.RUРядом с фонтаном что-то, что должно было стать благоустройством | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рядом с фонтаном что-то, что должно было стать благоустройством

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Значение этой конструкции не очень понятно | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗначение этой конструкции не очень понятно | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Значение этой конструкции не очень понятно

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вокруг фонтана много лавочек | Источник: Александр Куренной / 76.RUВокруг фонтана много лавочек | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вокруг фонтана много лавочек

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Недавно открыли новый детский городок | Источник: Александр Куренной / 76.RUНедавно открыли новый детский городок | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Недавно открыли новый детский городок

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Его построили взамен старого | Источник: Александр Куренной / 76.RUЕго построили взамен старого | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Его построили взамен старого

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Уголок для родителей, пока дети отдыхают | Источник: Александр Куренной / 76.RUУголок для родителей, пока дети отдыхают | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Уголок для родителей, пока дети отдыхают

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дорожка от центра парка в сторону спортивной площадки | Источник: Александр Куренной / 76.RUДорожка от центра парка в сторону спортивной площадки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дорожка от центра парка в сторону спортивной площадки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

От нее осталось немного. В глубь парка перенесли установки, которые раньше стояли на месте стелы | Источник: Александр Куренной / 76.RUОт нее осталось немного. В глубь парка перенесли установки, которые раньше стояли на месте стелы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

От нее осталось немного. В глубь парка перенесли установки, которые раньше стояли на месте стелы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Тренажеры износились и уже не работают | Источник: Александр Куренной / 76.RUТренажеры износились и уже не работают | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тренажеры износились и уже не работают

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Спорт тут не высоких достижений | Источник: Александр Куренной / 76.RUСпорт тут не высоких достижений | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Спорт тут не высоких достижений

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Эта железяка небезопасно торчит рядом с аллеей | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭта железяка небезопасно торчит рядом с аллеей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Эта железяка небезопасно торчит рядом с аллеей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зато на входе в парк&nbsp;— роскошное озеленение | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗато на входе в парк&nbsp;— роскошное озеленение | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зато на входе в парк — роскошное озеленение

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Как вам парк Мира?

Классный, часто тут гуляем
Монументов поставили, а парк наполовину неухоженный. Позор!
Не знал (-а) про такой парк в Ярославле
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Александр КуреннойАлександр Куренной
Александр Куренной
Парк Город Ярославль Сквер Фонтан
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Комментарии
9
Гость
56 минут
Детская площадка очень куцая. Та которая была вместо экранов была лучше. Экраны ни о чём. Полтора года стройки и пшик на выходе. Для чего переустраивали? Остаётся додумывать
Гость
53 минуты
Какой парк? Это небольшой сквер, между 3-мя оживленными дорогами. Там загазованность зашкаливает!
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Гость
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