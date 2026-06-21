Клумбы радуют, спортплощадка огорчает: обзор парка в центре Ярославля, о котором не все знают

В парке много деревьев и кустов
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Александр Куренной / 76.RU
Парк Мира в центре Ярославля находится между улицами Свободы, Городским валом и проспектом Ленина. Несмотря на то что разбит он давно, на слуху он далеко не у всех.
А месту есть чем похвастаться: летом посетителей встречают яркие клумбы и тенистые аллеи, где приятно провести время с семьей или друзьями. Однако не все уголки парка выглядят одинаково привлекательно.
В нашем фоторепортаже показываем, как сегодня выглядит одна из зеленых зон центральной части города.
Огромная стела появилась в парке в 2022 году. Вместе с ней обещали сделать из парка райский сад, но появилась только стела
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Александр Куренной / 76.RU
Это памятник в честь звания
«Город трудовой доблести». Ярославль обязан был его возвести. Раньше на этом месте была спортплощадка Источник:
Александр Куренной / 76.RU
В 2025–2026 годах потихоньку начали обустраивать и остальные пространства парка
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Главная аллея парка упирается в еще один монумент — медиаэкраны и установку с фотографиями почетных жителей Ярославля
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Александр Куренной / 76.RU
В сквере установлен арт-объект — Доска почета, она появилась в 2026 году
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Александр Куренной / 76.RU
Она посвящена победителям ежегодного конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля»
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Александр Куренной / 76.RU
Несколько мультимедийных экранов знакомят посетителей с Ярославлем
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Александр Куренной / 76.RU
Однако один из экранов сейчас отсутствует, и на его месте пока пустынно
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Александр Куренной / 76.RU
В центре композиции размещена карта Ярославля
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Александр Куренной / 76.RU
В парке высадили «Аллею трудовой доблести»
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Александр Куренной / 76.RU
Фонтан в парке стоит с 1960-х
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Александр Куренной / 76.RU
Рядом с фонтаном что-то, что должно было стать благоустройством
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Александр Куренной / 76.RU
Значение этой конструкции не очень понятно
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Вокруг фонтана много лавочек
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Александр Куренной / 76.RU
Недавно открыли новый детский городок
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Александр Куренной / 76.RU
Его построили взамен старого
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Александр Куренной / 76.RU
Уголок для родителей, пока дети отдыхают
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Александр Куренной / 76.RU
Дорожка от центра парка в сторону спортивной площадки
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Александр Куренной / 76.RU
От нее осталось немного. В глубь парка перенесли установки, которые раньше стояли на месте стелы
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Александр Куренной / 76.RU
Тренажеры износились и уже не работают
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Александр Куренной / 76.RU
Спорт тут не высоких достижений
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Александр Куренной / 76.RU
Эта железяка небезопасно торчит рядом с аллеей
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Александр Куренной / 76.RU
Зато на входе в парк — роскошное озеленение
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Александр Куренной / 76.RU
Классный, часто тут гуляем Монументов поставили, а парк наполовину неухоженный. Позор! Не знал (-а) про такой парк в Ярославле