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Город Ярославцам предложили сфотографироваться с Федором Добронравовым за несколько тысяч рублей

Ярославцам предложили сфотографироваться с Федором Добронравовым за несколько тысяч рублей

Артист приедет в город на кинофестиваль

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Федор Добронравов в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФедор Добронравов в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Федор Добронравов в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фото с Федором Добронравовым обойдется ярославцам в 5000 рублей. Столько стоит билет на автограф-сессию на кинофестивале «В кругу семьи» (6+). За эту сумму организаторы обещают личное общение с артистом, а также фото и автограф.

«Возможность услышать любимого актера в живом диалоге, узнать истории со съемочных площадок, задать вопросы и увидеть человека, чьи роли стали частью жизни миллионов зрителей», — дополнили организаторы кинофестиваля.

Встреча со звездой запланирована 5 июля в 14:20. Продажа билетов в ВИП-зону 1-го этажа еще доступна.

Купить билет можно на официальном сайте | Источник: Кинофестиваль «В кругу семьи»Купить билет можно на официальном сайте | Источник: Кинофестиваль «В кругу семьи»

Купить билет можно на официальном сайте

Источник:

Кинофестиваль «В кругу семьи»

Кинофестиваль «В кругу семьи» (6+) пройдет с 4 по 7 июля в Ярославле. Основной площадкой проведения стал КЗЦ «Миллениум».

Также в этот день пройдет творческая встреча с артистом. На нее билеты уже раскупили. А после этого состоится премьера фильма «На деревню дедушке — 2» (6+). Пойти на нее можно было бесплатно, предварительно пройдя регистрацию.

Помимо Федора Добронравова, автограф-сессия будет у Романа Курцына. Она начнется 5 июля в 11:00. Регистрация уже завершилась.

«Все мероприятия с Романом Курцыным бесплатные, по регистрации», — сообщали организаторы.

Федор Добронравов — народный артист России, актер театра и кино. Известен по сериалам «Ералаш», «Сваты», «Папины дочки», «6 кадров», «Золотой теленок», «Убойная сила», а также по фильмам «О чем говорят мужчины» (2010), «День радио» (2008), «Ликвидация» (2007), «Деньги» (2016).

Роман Курцын — актер театра и кино, каскадер. Известен по сериалам «Меч», «Корабль», «Пять минут тишины», фильмам «Я худею», «Гуляй, Вася!», «Крым», «Семь ужинов».

Напомним, 5 июля в КЗЦ пройдет сразу два премьерных показа. Семейную комедию «На деревню дедушке — 2» (6+) представит в Ярославле постоянный гость фестиваля, актер театра и кино Федор Добронравов, полюбившийся многим по сериалу «Сваты».

Актер Роман Курцын покажет гостям семейный боевик «Малыш-каратист», в съемках которого приняли участие 70 юных спортсменов из Ярославля.

Хотели бы фото с Федором Добронравовым?

Да! Куплю билет на автограф-сессию
Да, но не за 5000 рублей
Нет
Свой ответ напишу в комментариях
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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Федор Добронравов Роман Курцын Автограф-сессия Кинофестиваль
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Комментарии
2
Гость
17 минут
А он точно заплатит?
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Гость
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