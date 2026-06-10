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Культура Федор Добронравов и Роман Курцын приедут на фестиваль в Ярославле

Федор Добронравов и Роман Курцын приедут на фестиваль в Ярославле

Организаторы рассказали о сюрпризах фестиваля «В кругу семьи»

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Кто из звезд приедет на кинофестиваль «В кругу семьи» в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Александр Куренной / 76.RUКто из звезд приедет на кинофестиваль «В кругу семьи» в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Александр Куренной / 76.RU

Кто из звезд приедет на кинофестиваль «В кругу семьи» в Ярославле

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU, Александр Куренной / 76.RU

С 4 по 7 июля в Ярославле пройдет масштабный кинофестиваль «В кругу семьи» (6+). Основная площадка проведения — КЗЦ «Миллениум», красная дорожка со звездами здесь пройдет в субботу, 4 июля.

«Среди участников и гостей красной дорожки: Никита Михалков, Фёдор Добронравов, Роман Курцын, Ксения Алферова, Александр Самойленко, Полина Максимова и многие другие. Откроется фестиваль концертом группы „Братья Грим“ (12+) на площади у КЗЦ „Миллениум“», — рассказали организаторы кинофестиваля.

Вход на основные мероприятия фестиваля традиционно свободный, но по предварительной регистрации.

Никита Михалков приедет в Ярославль в июле | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНикита Михалков приедет в Ярославль в июле | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU
Актер Александр Самойленко не раз становился гостем кинофестиваля «В кругу семьи» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАктер Александр Самойленко не раз становился гостем кинофестиваля «В кругу семьи» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Ксения Алферова снималась в сериалах «Московские окна» и «Прощаться не будем» | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUКсения Алферова снималась в сериалах «Московские окна» и «Прощаться не будем» | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
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С концертом выступит группа «Братья Грим» (12+) | Источник: Лина Саитова / 116.RUС концертом выступит группа «Братья Грим» (12+) | Источник: Лина Саитова / 116.RU

5 июля в КЗЦ пройдет сразу два премьерных показа. Семейную комедию «На деревню дедушке-2» (6+) представит в Ярославле постоянный гость фестиваля, актер театра и кино Федор Добронравов, полюбившийся многим по сериалу «Сваты».

Актер Роман Курцын покажет гостям семейный боевик «Малыш-каратист», в съемках которого приняли участие 70 юных спортсменов из Ярославля.

Всего на фестиваль подано 2 759 заявок из 123 стран. По словам организаторов, во время мероприятия будет идти телемост на 20 городов России и 40 стран мира.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Фестиваль В кругу семьи Федор Добронравов Роман Курцын Кино
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