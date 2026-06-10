Федор Добронравов и Роман Курцын приедут на фестиваль в Ярославле

Кто из звезд приедет на кинофестиваль «В кругу семьи» в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Александр Куренной / 76.RU

С 4 по 7 июля в Ярославле пройдет масштабный кинофестиваль «В кругу семьи» (6+). Основная площадка проведения — КЗЦ «Миллениум», красная дорожка со звездами здесь пройдет в субботу, 4 июля.

«Среди участников и гостей красной дорожки: Никита Михалков, Фёдор Добронравов, Роман Курцын, Ксения Алферова, Александр Самойленко, Полина Максимова и многие другие. Откроется фестиваль концертом группы „Братья Грим“ (12+) на площади у КЗЦ „Миллениум“», — рассказали организаторы кинофестиваля.

Вход на основные мероприятия фестиваля традиционно свободный, но по предварительной регистрации.

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5 июля в КЗЦ пройдет сразу два премьерных показа. Семейную комедию «На деревню дедушке-2» (6+) представит в Ярославле постоянный гость фестиваля, актер театра и кино Федор Добронравов, полюбившийся многим по сериалу «Сваты».

Актер Роман Курцын покажет гостям семейный боевик «Малыш-каратист», в съемках которого приняли участие 70 юных спортсменов из Ярославля.