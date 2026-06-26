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Город Десятки жителей Ярославля на два месяца остались без горячей воды: в чем дело

Десятки жителей Ярославля на два месяца остались без горячей воды: в чем дело

В мэрии города рассказали о проблеме

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Содержание
Многоквартирные дома остались без горячей воды гораздо дольше ожидаемого | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Многоквартирные дома остались без горячей воды гораздо дольше ожидаемого | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многоквартирные дома остались без горячей воды гораздо дольше ожидаемого

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители четырех многоквартирных домов Ярославля больше чем на два месяца остались без горячей воды. Беда коснулась девятиэтажек № 57 и 61 и пятиэтажек № 59 и 63 на улице Ньютона во Фрунзенском районе города.

«Воду нам планово отключили 25 мая, должны были включить 11 июня. Но этого не произошло. Из горячего крана потекла холодная вода из обратного трубопровода. Пользоваться ею как горячей невозможно», — рассказали порталу 76.RU жители дома № 57 по улице Ньютона.

Люди с нетерпением ждали, когда же ситуация исправится. Но вместо этого получили оповещение о том, что воды не будет вплоть до 3 августа. Добиться в управдоме и прочих инстанциях внятного ответа на вопрос, что происходит и когда появится вода, по словам жителей, у них не получилось.

Почему так вышло

Портал 76.RU запросил информацию в мэрии города. Власти подтвердили, что проблема существует и она еще не решена.

— Подача горячего водоснабжения в дома № 57, 59, 61 и 63 по улице Ньютона в настоящее время осуществляется по обратному трубопроводу. Это связано с выявленным дефектом на подающем трубопроводе тепловой сети, который находится на балансе АО «Ярославские ЭнергоСистемы» и проходит в подвальном помещении дома № 63 по улице Ньютона. В настоящее время управляющей организацией проводятся работы по устранению затопления подвального помещения указанного дома. После завершения этих работ специалисты АО «Ярославские ЭнергоСистемы» приступят к устранению дефекта на подающем трубопроводе, — прокомментировали в городской администрации.

Жителям остается только надеяться, что хотя бы в обозначенные сроки работы завершат и нормальная горячая вода, наконец, вернется в квартиры.

На вопрос, сделают ли людям перерасчет за некачественную услугу, в мэрии пояснили:

— Порядок установления факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также порядок перерасчета платы регламентируются Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354. Для фиксации факта предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества жителям необходимо обратиться к исполнителю коммунальной услуги. Основанием для проведения перерасчета является акт о предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества, составленный в установленном порядке.

Иными словами, жителям нужно обратиться в управляющую компанию или непосредственно в АО «Ярославские ЭнергоСистемы», чтобы их специалисты зафиксировали факт подачи воды ненадлежащего качества, после этого можно будет рассчитывать на сокращение платежа.

От себя добавим, что в случае вопросов к работе управляющей компании ярославцы могут направить жалобу в Инспекцию административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области (Ярославль, ул.Чехова, д.5, телефон +7 (4852) 78-56-52, gzi@yarregion.ru). Если специалисты найдут нарушения в работе управдома, их заставят устранить, а саму компанию могут оштрафовать. Также подобные жалобы можно адресовать в прокуратуру своего района.

Напомним, мы писали, зачем в Ярославле летом отключают горячую воду и почему так надолго.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Отключение горячей воды
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Комментарии
12
Гость
36 минут
Заголовок статьи нужно изменить: не десятки, а тысячи жителей Ярославля остались без горячей воды. После майских испытаний нормальную ГОРЯЧУЮ воду так нигде и не включили. Видимо, коммунальщики считают, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих: граждане, продолжаем греть воду всеми доступными способами!
Гость
18 минут
Удается немного экономить ресурсы. Правды не найдете.
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Гость
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