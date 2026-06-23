Власти Ярославля намерены преобразить загородный лагерь для детей: что там хотят сделать

В ярославском загородном лагере планируеют построить новые корпуса Источник: правительство Ярославской области

В ярославском лагере имени Матросова хотят построить два новых корпуса для детей. Об этом на общегородском совещании в мэрии сообщил заместитель директора городского департамента образования Александр Гуськов.

«Планируем по одному новому корпусу построить по нацпрограммам в 2027 и 2028 годах. Заявку в Министерство просвещения мы подали. Ждем результатов. Есть информация, что до конца июня результаты будут опубликованы. На данный момент проведены работы по капитальному ремонту и утеплению душевой, установлена газовая котельная. Планируем капитальный ремонт пищеблока. Данный ремонт и увеличение мощности обеденного зала и позволит нам установить дополнительные корпуса. В дальнейшем мечтаем о клубе для досуговой деятельности», — рассказал он.

Напомним, данный лагерь находится в собственности Ярославля. В 2024 году там уже были построены два новых современных корпуса на 90 детей на месте старых на субсидию, выделенную Минпросвещения РФ.

Александр Гуськов добавил, что летом 2026 года в лагере действует шесть смен по 14 дней. Отдохнуть здесь должны около 2100 детей. Стоимость путевки составляет от 32 тысяч (1 и 6 смена) до 35 тысяч рублей (остальные смены).

Детский загородный оздоровительно-образовательный центр имени А. Матросова был создан в апреле 2000 года. Ранее это был пионерский лагерь, принадлежащий судостроительному заводу. Лагерь находится в деревне Заборное Ярославского района, недалеко от Туношны. Учредителем и собственником имущества центра является город Ярославль. По информации с сайта лагеря, в настоящее время ни в одной смене нет свободных мест.

Также в муниципальной собственности Ярославля находится санаторно-лесная школа имени Шарова. В ней этим летом организовано две смены по 14 дней, в учреждении отдохнут 340 детей. Стоимость путевки сюда составляет 35 тысяч рублей.

При этом, по словам Гуськова, самая востребованная форма организации отдыха детей в Ярославле — летние лагеря с дневной формой пребывания. Такие лагеря в Ярославле открыты на базе 100 образовательных учреждений. С 1 по 26 июня 2026 года в них уже отдохнули 7224 ребенка (из них 992 ребенка из многодетных семей, 573 ребенка — дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, опекаемые, дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, из малоимущих семей, с отклонениями в поведении, дети участников СВО). В 16 лагерях будут организованы вторая и третья смена в июле и августе для 434 детей. Родительская плата в этих лагерях составляет 85 рублей в день (за исключением льготных категорий).