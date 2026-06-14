«Соблюдайте спокойствие»: в Ярославле второй раз за утро завыли сирены. Видео

В Ярославле второй раз за утро завыли сирены. Повторный сигнал об угрозе опасности БПЛА прозвучал в районе десяти утра 14 июня.
Напоминаем, в регионе действует угроза беспилотной опасности. Отбоя не было.
«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — ранее предупреждали власти.
Ранее мы публиковали инструкцию, что делать при угрозе атаки.
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