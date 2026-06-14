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Город Атака БПЛА на Ярославль «Соблюдайте спокойствие»: в Ярославле второй раз за утро завыли сирены. Видео

«Соблюдайте спокойствие»: в Ярославле второй раз за утро завыли сирены. Видео

Угрозы беспилотной опасности не было

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В Ярославле второй раз за утро включили сирены | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUВ Ярославле второй раз за утро включили сирены | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

В Ярославле второй раз за утро включили сирены

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

В Ярославле второй раз за утро завыли сирены. Повторный сигнал об угрозе опасности БПЛА прозвучал в районе десяти утра 14 июня.

Напоминаем, в регионе действует угроза беспилотной опасности. Отбоя не было.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — ранее предупреждали власти.

В Ярославле второй раз за утро завыли сирены

Источник:

читатель 76.RU

Ранее мы публиковали инструкцию, что делать при угрозе атаки.

Если вы находитесь в транспорте, выйдите из него, укройтесь в ближайшем здании | Источник: Городские медиаЕсли вы находитесь в транспорте, выйдите из него, укройтесь в ближайшем здании | Источник: Городские медиа
Что делать при угрозе БПЛА, когда вы находитесь на улице | Источник: Городские медиаЧто делать при угрозе БПЛА, когда вы находитесь на улице | Источник: Городские медиа
В здании наиболее безопасны подвалы и подземные паркинги | Источник: Городские медиаВ здании наиболее безопасны подвалы и подземные паркинги | Источник: Городские медиа
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В квартире самое безопасное место&nbsp;— ванная | Источник: Городские медиаВ квартире самое безопасное место&nbsp;— ванная | Источник: Городские медиа
При обнаружении фрагментов беспилотников отойдите на безопасное расстояние и позвоните по номеру 122 | Источник: Городские медиаПри обнаружении фрагментов беспилотников отойдите на безопасное расстояние и позвоните по номеру 122 | Источник: Городские медиа
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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Угроза атаки БПЛА Беспилотная опасность
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Комментарии
2
Гость
1 час
Муууу Муууужайтесь
Гость
24 минуты
Сохранять спокойствие уже не получается.
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Гость
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