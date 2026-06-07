Две многоэтажки в Ярославле остались без газа. Почему в вашем доме такое тоже может произойти

Когда в доме могут полностью отключить газ Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле две 12-этажки на Московском проспекте, 141 и 143 остались без газа. Жители жаловались, что не могут приготовить еду и погреть воду. По их словам, об отключениях не предупреждали. Власти в ответ объяснили, что такое решение было принято из-за проблем с вентиляцией в трех квартирах.

В компании «Газпром Газораспределение Ярославль» рассказали, что во время очередной проверки дымовых и вентиляционных каналов, которую проводили сотрудники ООО «Пожсистемресурс», в газораспределительную компанию передали информацию о том, что в трех квартирах вентиляция не допущена к дальнейшему использованию. Еще в 74 квартирах жильцы просто не предоставили доступ к оборудованию проверяющим.

«Это создает угрозу возникновения аварий, утечек газа и несчастных случаев. В соответствии с действующим законодательством для обеспечения безопасности жителей многоквартирных домов специалисты аварийной службы филиала в Ярославле незамедлительно приостановили подачу газа по стоякам, поскольку локальное отключение в отдельных квартирах оказалось невозможным — жильцы отказали в предоставлении доступа», — рассказали в «Газпроме».

Когда вернут газ

По данным управляющей компании, нарушения в одной из квартир уже устранены.

«В связи с этим на 6 июня запланированы работы по восстановлению газоснабжения 11 квартир, расположенных по одному стояку», — уточнили в компании.

Восстанавливать подачу газа будут по мере поступления информации об устранении нарушений. Полностью восстановить газоснабжение можно будет после получения актов от УК, подтверждающих исправность дымовых и вентиляционных каналов во всех квартирах.

«Также обращаем внимание, что для осуществления пусковых работ у всех собственников должен быть заключен договор о техническом обслуживании газового оборудования, а также предоставлен доступ в квартиру для проведения опрессовки», — уточнили в «Газпроме газораспределение Ярославль».

Почему в доме могут отключить газ

В компании объяснили, что неисправная вентиляция создает реальную угрозу жизни, здоровью и сохранности имущества жителей всего дома. Специалисты просят предоставлять доступ для плановых работ и проверять тягу перед каждым включением газовых приборов.

Если в какой-то из квартир возникнет утечка газа, угроза аварии, несчастного случая, или вентиляция будет неисправна, специалисты могут отключить газ. При этом, если нет возможности сделать это локально в одном помещении, они имеют право сделать это во всем доме до устранения проблемы.

При нарушении тяги нужно обратиться в управляющую компанию.

Дымоходы и вентиляционные каналы по плану проверяются в начале (с августа по сентябрь), середине (с декабря по февраль) и по окончании отопительного сезона (с апреля по июнь). Жителей просят не игнорировать объявления УК о проверке на подъездах и своевременно предоставлять доступ в квартиры. За внутриквартирным газовым оборудованием, например, плитой, должен следить сам собственник жилья. Чтобы специалисты проводили проверки, необходимо заключить специальный договор на техобслуживание.