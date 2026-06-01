Ветеран МЧС загадочно пропал в Таиланде

О нем ничего неизвестно с 30 мая

Ветеран МЧС из Ангарска пропал в Таиланде | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ветеран МЧС из Ангарска, отец троих детей Владислав Пузанов отправился на прогулку у моря и пропал в городе Паттайя. Об этом в своих соцсетях рассказала блогер и российский волонтер Светлана Шерстобоева.

К блогеру обратилась жена 38-летнего Владислава. Она рассказала, что 18 мая ее муж вышел на пенсию, и в честь этого события вся семья отправилась в Таиланд.

Вечером 30 мая Владислав с другом пошел прогуляться до Паттайя парка и выпить по коктейлю. Потом товарищи отдыхали у кромки моря.

«Друг отошел отлить в кусты, где был арестован дежурным нарядом, в полиции заплатил штраф и был отпущен. У выхода из участка его встретил Владислав, который посадил товарища в сонг тео, больше они не виделись. Домой Влад не пришел. Тайской симки у туриста нет, телефон быстро садится, на звонки и сообщения не отвечает», — написала Светлана.

Владислав Пузанов пропал 30 мая | Источник: Светлана Шерстобоева / Facebook

Жена Владислава оставила заявление в туристической полиции. Со слов женщины, сотрудник посмотрел сводки и сообщил, что в камере задержанных мужчины нет. В больницы ангарчанка позвонить не смогла, так как у нее сложности с английским. Сама она ездить и искать мужа не может, так как не с кем оставить троих детей. Поэтому за помощью она обратилась к Светлане.

Гость
1 час
Специалист по чрезвычайным ситуациям создал такую ситуацию.
Гость
27 минут
Что скрывается за таким заголовком? Дескать, вот и ветераны чрезвычайных ситуаций могут чрезвычайно таинственно испариться? Или исчезновение человека другой профессии было бы менее значимо для информационного поля? Непонятно...
