Ветеран МЧС загадочно пропал в Таиланде

Ветеран МЧС из Ангарска пропал в Таиланде Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ветеран МЧС из Ангарска, отец троих детей Владислав Пузанов отправился на прогулку у моря и пропал в городе Паттайя. Об этом в своих соцсетях рассказала блогер и российский волонтер Светлана Шерстобоева.

К блогеру обратилась жена 38-летнего Владислава. Она рассказала, что 18 мая ее муж вышел на пенсию, и в честь этого события вся семья отправилась в Таиланд.

Вечером 30 мая Владислав с другом пошел прогуляться до Паттайя парка и выпить по коктейлю. Потом товарищи отдыхали у кромки моря.

«Друг отошел отлить в кусты, где был арестован дежурным нарядом, в полиции заплатил штраф и был отпущен. У выхода из участка его встретил Владислав, который посадил товарища в сонг тео, больше они не виделись. Домой Влад не пришел. Тайской симки у туриста нет, телефон быстро садится, на звонки и сообщения не отвечает», — написала Светлана.

Владислав Пузанов пропал 30 мая