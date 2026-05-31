Салют прогремел над Ярославлем: видео

Ярославль отпраздновал 1016-летие! Финальной точкой торжественных мероприятий стал шестиминутный фейерверк. Его подарил городу предприниматель. Многие ярославцы отметили, что в этой году салют был необычным и очень красочным.
Большей популярностью для просмотра салюта традиционно пользовался верхний и нижний ярусы Волжской набережной. Сам фейерверк запускали со Стрелки.
На время запуска салюта перекрывалось движение по Октябрьскому мосту через Волгу.
Сразу после фейерверка толпа зрителей двинулась в сторону Богоявленской площади. На остановках на улицах Комсомольской и Первомайской собрались гигантские очереди ожидающих автобусов. Напомним, власти запустили дополнительный транспорт для того, чтобы гуляющие могли добраться до дома.
