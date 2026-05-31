Город День города Ярославля Ярославцы устроили столпотворение на остановках после салюта: видео

Ярославцы выстроились в гигантские очереди, чтобы уехать домой

После салюта гигантская толпа ярославцев выдвинулась на остановки. В ожидании общественного транспорта стоят десятки человек. Наиболее загруженные точки — улица Комсомольская и Первомайская. Там толпа ожидающих выстроилась в гигантскую линию.

«Кажется, что в этом году намного больше людей собралось на салют. На остановках ни пройти, ни проехать. Такси стоит больше тысячи», — пожаловалась читательница 76.RU.

Напомним., дорожные ограничения в центре действовали до 00:00 31 мая. Однако не на всех улицах оперативно открыли проезд.

Вся эта толпа двинулась в сторону транспорта

Люди пробирались по перекопанной Депутатской

На Первомайской даже не встать на остановку

Кстати, власти предупреждали, что после салюта будут работать дополнительные автобусы, которые развезут всех домой. Рейсы в расписании стоят почти до часа ночи.

Расписание автобусов

  • № 01 «Торговый переулок» — «Улица Волгоградская»: от остановки «Торговый переулок» — 23:20, 23:35, 23:58, 0:21, 0:44. От остановки «Улица Волгоградская» — 00:02;

  • № 04 «Богоявленская площадь» — «Улица Ярославская»: от остановки «Богоявленская площадь» — 23:25, 23:48, 0:11, 0:34, 0:57. От остановки «Улица Ярославская» — 00:00, 00:23;

  • № 012 «Торговый переулок» — «Нижний поселок»: от остановки «Торговый переулок» — 23:25, 23:50, 0:25, 0:55. От остановки «Нижний поселок» — 23:55, 00:20;

  • № 013 «Богоявленская площадь» — «5-й микрорайон»: от остановки «Богоявленская площадь» — 23:20, 23:25, 23:50, 00:05, 00:20, 00:35, 00:50. От остановки «5-й микрорайон» — 23:42, 23:57, 00:12, 00:27;

  • № 019 «Красная площадь» — «Поселок Ивняки»: от остановки «Пожарная каланча» — 23:20, 23:50, 00:20, 00:50. От остановки «Поселок Ивняки» — 23:47, 00:17;

  • № 021 «Красная площадь» — «Очапки»: от остановки «Красная площадь» — 23:30, 00:30;

  • № 041 «Богоявленская площадь» — «Поселок Прибрежный»: от остановки «Богоявленская площадь» — 23:25, 00:00, 00:45. От остановки «Поселок Прибрежный» — 00:03;

  • № 044 «Торговый переулок» — «Улица Автозаводская»: от остановки «Торговый переулок» — 23:20, 23:45, 00:10, 00:40. От остановки «Улица Автозаводская» — 23:45, 00:10;

  • № 049 «Торговый переулок» — «15-й микрорайон»: от остановки «Торговый переулок» — 23:25, 00:05, 00:55. От остановки «15-й микрорайон» — 00:14;

  • № 062 «Богоявленская площадь» — «Пивзавод»: от остановки «Богоявленская площадь» — 23:15, 23:59, 00:43. От остановки «Пивзавод» — 23:37, 00:21;

  • № 066 «Торговый переулок» — «Улица Романовская»: от остановки «Торговый переулок» — 23:20, 23:40, 00:15, 00:50. От остановки «Улица Романовская» — 00:06;

  • № 068 «Торговый переулок» — «Улица Космонавтов»: от остановки «Торговый переулок» — 23:20, 23:45, 00:10, 00:40. От остановки «Улица Космонавтов» — 23:44, 00:09;

  • № 099 «Торговый переулок» — «Улица Сиреневая»: от остановки «Торговый переулок» — 23:25, 23:40, 23:55, 00:11, 00:28, 00:45. От остановки «Улица Сиреневая» — 23:56, 00:11.

В День города в Ярославле выступил актер Роман Курцын, группа «Интонация», ярославские кавер-группы, прошел большой гастрофестиваль и другие активности. Больше фото и видео смотрите в нашем репортаже.

Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
