Город Эксклюзив «Нас, конечно, обуют. Но вопрос — как». В Москве снесут легендарные гаражи — именно про них снимал фильм Эльдар Рязанов

«Нас, конечно, обуют. Но вопрос — как». В Москве снесут легендарные гаражи — именно про них снимал фильм Эльдар Рязанов

На месте кооператива построят жилой дом

В Москве хотят снести гаражи «Автолюбитель Мосфильм»

В Москве хотят снести гаражи «Автолюбитель Мосфильм»

Мосфильм, Андрей Кузнецов / MSK1.RU

В советской сатирической трагикомедии «Гараж» члены гаражно-строительного кооператива перегрызлись из-за того, что на его территории решили строить автомагистраль и чью-то собственность придется снести. Спустя почти 50 лет те самые гаражи, вдохновившие режиссера Эльдара Рязанова, готовятся сносить ради реновации. Сменилась эпоха, прошли годы, но в отношениях народа с властью всё осталось по-прежнему. Читайте материал MSK1.RU.

Трейлер к фильму «Гараж», вышедшему в 1979 году

Х/ф «Гараж», реж. Эльдар Рязанов / «Кинопоиск»

В реальной жизни гаражно-строительный потребительский кооператив «Автолюбитель Мосфильма» по адресу улица Пудовкина, владение 7а в 1960-е построили советские режиссеры, операторы и художники. Здесь до сих пор есть гаражи у оператора Николая Немоляева (снял фильмы «Курьер», «Покровские ворота»), у дочери самого Рязанова и внука режиссера Льва Инденбома (соавтора фильма «Обыкновенный фашизм»).

По всей видимости, скоро от кооператива останутся лишь воспоминания. В префектуре Западного административного округа Москвы происходящее назвали так:

«Освобождение в целях комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы».

Какая связь у кооператива с великим советским кино

Член правления кооператива и по совместительству адвокат Евгений Именитов рассказал MSK1.RU, что именно эти гаражи вдохновили Эльдара Рязанова на знаменитую картину. По его словам, тут решили построить корпус Всесоюзной академии внешней торговли, и емкость гаражей урезали. Похожую ситуацию режиссер обыграл в фильме «Гараж».

«Первоначальные участники кооператива, кроме Рязанова, это Сергей Герасимов, который снимал „Тихий Дон“, режиссер Леван Шенгелия, выдающийся скульптор-монументалист Евгений Вучетич», — перечислил Именитов.

Гаражи днем пустуют

Гаражи днем пустуют

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Он также заявил, что советская власть хотя бы не боялась вести диалог с местными жителями и сохранила большую часть гаражей, а теперь их полностью сносят.

Они наделали улиц имени этих режиссеров, а потрошат их гаражи — дождались. При Лужкове тоже приходили застройщики, но тогда Рязанов галстук повязал, сходил поговорить, и вроде от нас отстали.

Евгений Именитов

член правления ГСПК «Автолюбитель Мосфильма»
Среди членов кооператива — оператор Николай Немоляев и дочь Эльдара Рязанова

Среди членов кооператива — оператор Николай Немоляев и дочь Эльдара Рязанова

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Дочь Эльдара Рязанова Ольга рассказала MSK1.RU, что теперь она владеет гаражом отца и, конечно, ей не нравится происходящее, но она понимает всю неизбежность. По ее словам, владельцам предлагают компенсацию втрое меньше стоимости гаражей.

«Этот гараж строился на моих глазах, в детстве мы здесь прыгали с крыш, тут протекала огромная часть моей жизни. В кооперативе состояло очень много известных людей, весь цвет советского кино: операторы, актеры… И была такая обстановка, как среди своих», — вспомнила Ольга Рязанова.

При этом дочь знаменитого режиссера не исключает, что прообразом для фильма стал все-таки другой кооператив, но «по иронии судьбы» ситуация из фильма повторяется именно здесь.

Кто решил снести «Автолюбитель Мосфильма»

20 января правительство Москвы утвердило решение о комплексном развитии территории на месте гаражей. Исходя из проекта, на месте гаражей построят жилой комплекс площадью не менее 25 550 кв. м по программе реновации.

Члены кооператива обратились в суд, чтобы постановление правительства признали недействительным. Также они подали иск к Департаменту градостроительной политики Москвы и Московскому фонду реновации жилой застройки.

Один бокс арендовали молодые доставщики и чинят там электровелосипеды

Один бокс арендовали молодые доставщики и чинят там электровелосипеды

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

По словам Евгения Именитова, участком еще в 2025 году заинтересовался крупный застройщик Capital Group и начал «через аффилированных лиц» скупать там гаражи. Он добавил, что тогда же с подачи префектуры Западного административного округа перед гаражным комплексом снесли автостоянку.

В Capital Group опровергли информацию об интересе к территории. «Компания не занимается реализацией проектов по данному адресу», — сообщили MSK1.RU в пресс-службе застройщика.

Бегемот неподалеку от кооператива

Бегемот неподалеку от кооператива

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Что гаражи значат для хозяев

Корреспондент MSK1.RU побывал в кооперативе. Перед въездом в гаражи стоит забор с логотипом Градостроительного комплекса Москвы, но работ тут пока не ведут.

Перед гаражами забор от Градостроительного комплекса Москвы

Перед гаражами забор от Градостроительного комплекса Москвы

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Встретившийся член кооператива заявил, что никто здесь не хочет расставаться с собственностью и люди готовы судиться.

«60 лет стояло — от родителей и от дедов досталось, а потом наше доблестное московское руководство… Правила и законы не действуют. Нам должны предлагать замену в нашем районе, а таких мест не существует. Будут предлагать компенсацию, но на нее гаража не построишь», — заявил Александр.

Это легендарные гаражи, да. Здесь возникла идея, и Брагинский с Рязановым превратили ее в историю, которую вы знаете наверняка.

Александр

хозяин гаража
Один из хозяев гаражей

Один из хозяев гаражей

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Следующего собеседника журналист нашел говорящим по телефону. Валентин пользуется здесь гаражом уже 15 лет. Он и сейчас проводит тут много времени, чинит знакомым всякую мелочь. Говорит, что уже смирился, как и остальные.

«Что сделаешь? Как говорится, бодался теленок с дубом… Это же город строит, город — это власть, а в России власть — это всё, через запятую и до конца», — сказал он.

Ряды гаражей намерены снести под дом

Ряды гаражей намерены снести под дом

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

В то же время мужчина хочет предать огласке ситуацию, чтобы членов кооператива хотя бы выслушали.

Вот даже просто ради человеческого отношения. Нас, конечно, обуют — в этом нет сомнений, но вопрос: как обуют?

Валентин

хозяин гаража
Здесь будет жилой дом

Здесь будет жилой дом

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Места в гараже у Валентина немного, но всё аккуратно и на своих местах, машина заботливо накрыта чехлом. Он рассказал, что члены кооператива провели экспертизу и узнали, сколько стоят их места, а подрядчик предложил за них вдвое меньше.

Гараж Валентина

Гараж Валентина

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

— Это крайне мало, чтобы купить машино-место. Куда эти деньги девать? Только на помидоры с огурцами, а машина будет бесхозной, — посетовал собеседник.

— А как думаете, дойдет до того, что вы все возьмете деньги и покинете свои гаражи?

— Да. К этому всё идет, потому что такова жизнь, и кончается всегда так…

Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Гость
