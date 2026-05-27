Запросили больше 200 тысяч: в Ярославле «Арена-2000» подала иск на организаторов сорванного шоу

«Арена-2000» подала иск в суд из-за отмененного шоу в Ярославле

Ярославское АО «Арена-2000» подало иск в Арбитражный суд региона на московское ООО «Ледовые сезоны». Разбирательства проходят из-за сорванного шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Выступление на льду «Арены-2000» в Ярославле должно было состояться в январе 2026 года, но организатор внезапно отменил спектакль.

Как сообщил новостной сайт «СОРОКА», в адрес «Арены-2000» от ответчика поступило письмо, в котором было заявлено о невозможности проведения шоу в определенную договором дату и о переносе даты проведения шоу на 2027 год. Стороны подписали допсоглашение о досрочном расторжении договора.

Представители АО «Арена-2000» считают, что отказ ООО «Ледовые сезоны» от договора является необоснованным. А также из-за нарушения сроков внесения аванса начислило пени и штраф.

Указано, что АО «Арена-2000» хочет взыскать с «Ледовых сезонов» 217 тысяч рублей. В суде приняли иск, рассматривать дело будут в порядке упрощенного производства. Это значит, что проводить заседания и вызывать стороны по делу не будут. Суд изучит только представленные документы и доказательства.

«Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в срок до 24.06.2026», — уточняется в определении суда.

С чего начался конфликт

Напомним, после срыва шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» зрители пожаловались, что им не вернули деньги за билеты. Было решено собрать групповой иск. К проблеме подключался ярославский Роспотребнадзор.

Спектакль «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» отменили и в других городах России. Без новогоднего ледового шоу остались зрители в Тольятти, Самаре, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. У них также возникли проблемы с возвратом билетов. Читатель 63.RU рассказал, как ему удалось вернуть деньги. Пришлось прибегнуть к помощи банка.

Что известно об организаторе