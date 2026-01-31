«Нас просто заблокировали». Как вернуть деньги за билеты на отмененный «Щелкунчик» — личный опыт

Представление собирались показать в 29 городах, но тур перенесли на конец 2026 года Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Уже второй месяц многие ценители прекрасного не могут вернуть деньги за билеты на ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром», перенесенное на целый год. Нашему читателю из Самары, однако, после нескольких бесплодных попыток все же удалось вернуть свои деньги в полном объеме. Он решил поделиться опытом со всеми, кто тоже хочет вернуть билеты на шоу. Его история — в материале 63.RU.

«Хотелось перед Новым годом порадовать себя и семью»

Организатором шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» было ООО «Ледовые сезоны». Судя по описанию, представление объединяет балет, фигурное катание и симфоническую музыку. Исполнять главные партии должны были олимпийский чемпион Алексей Ягудин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

На 2025 год у организаторов было запланировано масштабное турне по 29 городам России. Шоу должно было пройти в Самаре 15 и 16 декабря 2025 года во Дворце спорта имени Высоцкого. В Тольятти представление собирались показывать три раза, причем в один день: 18 декабря в 11:00, 15:00 и 19:00 на «Лада-Арене». Одним из множества желающих посмотреть шоу был Данил из Самары.

— Я брал билеты достаточно заранее: в августе–сентябре. Именитые фигуристы, хорошее качественное представление, большой гастрольный тур… Хотелось перед Новым годом порадовать себя и семью. Приобрел четыре билета через сайт Kassir.ru — на себя, на жену, на тещу и еще на тетю жены. Как я потом посмотрел, продажи по всем городам осуществляли через разных агентов: Kassir.ru, Яндекс, МТС. Вместе с сервисным сбором я отдал 4200 рублей, — рассказал мужчина.

Это был не первый тур «Щелкунчика на льду» Источник: Iceseasons.show

Однако за три дня до шоу самарцам сообщили, что все переносится, причем на очень долгий срок — больше чем на год. Новые даты шоу в Самаре — 19 и 20 декабря 2026 года. Одновременно с переносом организаторы приостановили продажу билетов. Вскоре такая же неприятность постигла и жителей Тольятти. Одновременно с этим представления начали переносить и отменять по всей стране.

— Мы брали билеты на 16 декабря, на второй день. И вот 13 или 14 числа мне пришло электронное письмо от Kassir, что шоу переносится. Я вначале даже не заметил, на какой срок. Подумал, что перенеслось условно на неделю. А оказывается, что на конец 2026 года, — рассказал нам Данил.

Уведомление о переносе пришло за пару дней до шоу Источник: читатель 63.RU

Организаторы представления опубликовали обращение к зрителям на своем сайте: «Уважаемые зрители! К сожалению, осуществить проведение нескольких мероприятий шоу „Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром“ в заявленные даты не представляется возможным по организационно-техническим причинам. Показы сеансов шоу будут перенесены на новые даты. Время сеансов останется без изменений. Все билеты действительны! Информация о новых датах и порядке возврата денежных средств в случае, если они окажутся вам неудобны, будет опубликована на данной странице до 25 декабря 2025 года. Приносим извинения за доставляемые вам неудобства в изменении планов в столь насыщенный новогодний период».

Организаторы сослались на организационно-технические причины Источник: Iceseasons.show

«Наступил канун Нового года, ответа не было»

Конечно, не всем понравилась идея ждать представления целый год. Самарцы начали массово сдавать билеты. И вот тут начались проблемы. Сервисы, через которые люди приобретали билеты, реагировали очень по-разному. Например, «Яндекс.Афиша» внезапно сообщила, что условия возврата изменились и теперь необходимо обращаться к самому организатору представления.

Яндекс заявил, что для возврата денег необходимо писать организатору шоу Источник: читатель 63.RU

С Kassir.ru вышло иначе. Поначалу все складывалось благополучно: в письме о переносе представления была приписка, что билеты можно сдать по ссылке. Необходимо было написать заявление на имя гендиректора сервиса с просьбой о возврате, указать причины, реквизиты и расчетный счет, с которого оплачивали покупку, а также приложить электронный чек и билеты.

Долгое отсутствие возврата сервис объяснял большим количеством заявлений Источник: читатель 63.RU

— Я всё отправил, мне пришло уведомление, что они приступили к рассмотрению заявления. Наступил канун Нового года, ответа не было. Я нашел Telegram-канал Kassir.ru и спросил у них в комментариях, когда будет возврат там или хотя бы какой-нибудь ответ, — рассказывает Данил.

С официального аккаунта сервиса поступил ответ с просьбой еще подождать. Это объясняли тем, что поступило очень много заявлений на возврат. После Данила к обсуждению в комментариях начали подключаться другие люди, в том числе из других городов:

— Одна женщина очень активно писала, что тоже не знает, как вернуть свои деньги. И после непродолжительной переписки нас с ней просто заблокировали на канале. Мы больше не могли писать в комментарии и в личные сообщения организации, — рассказал Данил.

Стало понятно, что нужно искать другие пути. Данил стал активно изучать по новостным порталам, как обстоит дело в других городах. Оказалось, что в Екатеринбурге ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор. Но решение предлагали то же — написать организаторам шоу напрямую или через сервис, в котором были куплены билеты.

Какой же способ оказался действенным

В итоге Данил решил возвращать деньги в банке через процедуру чарджбэк. Это механизм защиты прав потребителей, позволяющий держателю банковской карты оспорить транзакцию, когда не удалось договориться с продавцом напрямую.

Для оспаривания операции тоже понадобилось прислать несколько документов Источник: читатель 63.RU

— Я зашел в историю своих платежей в «Т-банке», нашел операцию, и там была кнопка «оспорить операцию». Создается заявка, прикладываешь так же все документы. Плюс я словами описал всю ситуацию и приложил скриншоты переписки с Kassir в почте и в Telegram, — рассказал Данил.

Вскоре банк ответил, что Kassir.ru отказал им в возврате денег. Ситуацию будет оценивать платежная система.

Договариваться с банком по-хорошему сервис тоже отказался Источник: читатель 63.RU

— Наконец, пришло пуш-уведомление о произведении возврата по оспариванию. Деньги перечислили на карту в полном объеме, — рассказал Данил.