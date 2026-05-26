«Изменило жизнь навсегда»: истории девочек, которых привозили в Ярославскую область на перевоспитание

В поселке Красный Бор Тутаевского округа работала спецшкола для малолетних преступников Источник: Мария Романова / Городские медиа

В Ярославской области в советское время работала спецшкола для малолетних преступников. Туда привозили на перевоспитание трудных подростков, нарушивших закон или имевших серьезные проблемы в обычной школе.

Красноборская школа располагалась на берегу Волги в Тутаевском округе. За высоким забором жили и учились подростки до 16 лет со всей страны. Покидать территорию без разрешения запрещалось. Родители приезжали редко и не ко всем: дорога из дальних регионов была долгой и дорогой.

До обеда воспитанницы сидели за партами, после — работали на текстильном производстве, шили постельное белье и полотенца. Летом отправлялись в огород полоть грядки и собирать урожай.

Со стороны это место казалось колонией для несовершеннолетних с жесткой дисциплиной, наказаниями и полной изоляцией от внешнего мира. Но те, кто провел здесь подростковые годы, вспоминают Красноборскую спецшколу иначе.

Редакция 76.RU поговорила с бывшими ученицами и педагогами школы для малолетних провинившихся. За какие проступки они оказывались в ней, и как вспоминают проведенные годы в этих стенах. Мы удивились: многие хотели бы вернуться в то время хотя бы ненадолго.

«Мне никто не объяснял, что это за место»

Красноборская спецшкола закрытого типа работала с 1965 по 2011 год. Туда селили малолетних правонарушителей. Сначала только девочек, а в 90-е перепрофилировали ее под мальчиков.

Валерии Скопиной было 13 лет, когда ее отправили в спецшколу в Красном Бору. До этого она училась в интернате в Кирове и, как сама вспоминает, плохо себя вела и совсем не хотела заниматься уроками.

«Чтобы меня туда отправить, сначала забрали в детский приемник. Потом в сопровождении специального человека меня везли поездом с Кировского вокзала до Ярославля, оттуда на пароме переплывали Волгу, а дальше шли пешком до самой школы, — вспоминает Валерия. — Мне никто толком не объяснял, что это за заведение. Просто сказали: „Тебя туда отправят, чтобы ты хорошо училась“».

На фото — Валерия Скопина в школьном возрасте Источник: Валерия Скопина

Первое впечатление оказалось совсем не таким, каким она представляла себе «закрытое учреждение».

«Открылись ворота, передо мной была длинная дорога, вокруг березки. Слева стояла администрация, справа — школа и столовая, дальше клуб и жилой корпус», — рассказала Валерия.

Спецшкола стояла на берегу Волги — среди леса, зелени и полей. Воспитанницы жили в комнатах по четыре человека, носили одинаковую форму и почти всё время проводили вместе. День был расписан по минутам.

Утром у нас была зарядка. Потом шли завтракать, после этого — в школу. До обеда учились и шли на швейную фабрику. После была продленка, делали уроки, ходили на ужин и отбой. Валерия Скопина ученица Красноборской спецшколы

Фото сделано на текстильной фабрике, которая работала при Красноборской школе (кадр 1987 года) Источник: Ирина Сальникова

После уроков девочки работали в швейных цехах: шили пододеяльники, простыни и медицинские шапочки для больниц. Летом воспитанниц отправляли в огороды и на сенокос.

«Мы выращивали картошку, морковь и другие овощи для столовой. Нас рассаживали по длинным грядкам, и мы пололи их целыми днями. Еще нас отправляли на сенокос. Мы собирали сено на полях возле деревни. Это был практически единственный выход за территорию школы», — поделилась Валерия.

Несмотря на строгий распорядок, она вспоминает это место как часть своего подросткового детства, в котором было много счастливых моментов.

Ученицы спецшколы ходили на занятия в черных платьях и белых фартуках Источник: Мария Алексеева, Красноборская спец. общеобразовательная школа / Vk.com

«Мы были детьми: дружили, влюблялись, ссорились. У кого-то там появились подруги на всю жизнь», — отметила наша собеседница.

Но сама Валерия честно признаётся, что спецшкола не смогла полностью изменить ее.

Спецшкола меня не исправила. До тридцати лет я всё колобродила и делала что попало. Валерия Скопина ученица Красноборской спецшколы

Через несколько лет после выпуска из школы, в 1986 году, она впервые попала в тюрьму за целый список правонарушений, в их числе: кражи, хулиганство, драки и дача ложных показаний.

Первый срок Валерия отбывала во Владимирской области, позже попала под амнистию. Через несколько лет ее снова арестовали на три с половиной месяца уже за разбой и групповое преступление.

После освобождения она устроилась работать на автомобильный завод в Нижнем Новгороде. Постепенно жизнь начала меняться.

Сейчас Валерии 60 лет. У нее трое взрослых сыновей и внук. Она работает продавцом обуви и до сих пор вспоминает Красноборскую спецшколу с теплотой.

Нас там никто не бил и не обижал. Нас действительно пытались направить на правильный путь. Мне очень хочется туда вернуться. Просто постоять на этой территории, вдохнуть тот воздух. Там было красиво: зелень, цветы, Волга. И какая-то особая атмосфера. Валерия Скопина ученица Красноборской спецшколы

«Для многих это было спасением»

Это фото Анны с фабрики Красноборской школы Источник: Анна Алексеева

Воспоминаниями о Красноборской спецшколе поделилась с нами 53-летняя жительница Санкт-Петербурга Анна Алексеева. Ей было 9 лет, когда за плохое поведение школьницу перевезли в Ярославскую область. Проучилась она тут чуть больше года.

«Оказались мы там не по своему желанию. Но, наверное, для многих это было спасением», — вспоминает Анна.

Первое время трудно было привыкать к жизни вдали от семьи и близких. Анна вспоминает, что считала дни, когда поедет обратно домой.

После возвращения из Красного Бора она продолжила обучение в общеобразовательной школе, затем поступила в торговое училище. А дальше, как у многих: семья, дети, работа.

«В 1991 году вышла замуж, родила сына. Вскоре муж погиб. Через три года опять вышла замуж. Сын вырос, получил высшее образование, магистратуру. Женился на хорошей девушке. У меня два внука, которых обожаю».

Спустя более 35 лет после выпуска из школы к Анне в Питер приехала одноклассница из Красноборской школы — Рима Источник: Анна Алексеева

Сейчас Анна работает в ведомственной охране. Свободное время проводит с внуками и ходит на фитнес.

Когда в соцсетях я вижу женщин, которые были в Красноборской школе до или после меня и которых я даже не знала лично, у меня возникает к ним теплое, почти родственное чувство. Анна Алексеева ученица Красноборской спецшколы

«Первый раз поела нормальную еду»

Нина живет в Казани Источник: Нина Кукушкина / Vk.com

Нина Кукушкина — еще одна бывшая ученица Красноборской спецшколы. Она попала туда в июне 1990 года и провела в ней четыре года, до июня 1994-го. В школу ее направили в 12 лет — с четвертого класса. То время Нина вспоминает как переломное и радикально изменившее ее жизнь.

«Попала я в спецшколу за плохое поведение. Я жила в Казани в ужасном районе. Он был одним из самых криминальных в те времена. И там мы хулиганили: на велосипедах гоняли, деньги с людей трясли. Шайка, банда была. Я еще со старшими общалась, уже с такими бандитами, скажем так. Они там грабили и всё такое», — вспоминает Нина.

Инспекция по делам несовершеннолетних решила перевести ее на перевоспитание в Красноборскую спецшколу. Это стало отправной точкой для Нины.

В 2021 году здание спецшколы загорелось Источник: Ирина Сальникова Так здание уже закрытого спецучреждения выглядело до пожара Источник: Ирина Сальникова

«И вот потом эту их шайку всю посадили. А меня нельзя даже было судить, так как я была маленькая. И вот отправили меня в спецшколу. И это изменило мою жизнь навсегда и полностью. Я абсолютно изменилась», — рассказывает она.

Первые месяцы в новом месте были особенно непривычными для хулиганки с улиц.

«Я там первый раз поела нормальную еду. Меня научили мыться. Я даже не знала слов благодарности, поэтому для меня всё было дико», — вспоминает Нина.

Постепенно школа стала выстраивать для нее другой ритм жизни и новые навыки — не только учебные, но и бытовые.

Это не воспринималось как тюрьма. Мы свободно передвигались по территории школы. Это был как пионерский лагерь, только с чуть более строгими правилами. Нина Кукушкина ученица Красноборской спецшколы

После учебы в спецшколе Нина поступила в институт, но не доучилась, так как надо было работать. Сейчас она живет в Казани и работает администратором в трехзвездочной гостинице. Детей у нее нет. По словам Нины, со временем она еще больше стала ценить пройденный опыт.

«Теперь с возрастом я понимаю, что эта школа спасла немало девочек. Не всех, конечно. Но шанс на нормальную жизнь она дала каждой. Тем, кто, как и я, был из любящей семьи, было очень тяжело в разлуке с родными. Но туда не отправляли пай-девочек, так что это, наверное, было необходимо для нашего блага», — отмечает она.

В 1994 году спецшколу перепрофилировали: вместо девочек туда начали направлять только мальчиков. Учебное заведение просуществовало до 2011 года. По словам бывших сотрудников, причиной закрытия называли проблемы с состоянием здания. Позже на территории школы открыли центр временного содержания мигрантов. В 2026 году недвижимость выставили на продажу через торги. Начальная цена — 319 тысяч рублей.

«Мы относились к ним по-душевному, с добротой»

Здание школы сейчас находится в заброшенном виде Источник: «ЦИАН»

Тепло отзываются о спецучреждении и его бывшие педагоги. Спустя время многим стало очевидно, почему место для проблемных детей больше походило на летний лагерь. И почему малолетние нарушительницы вели себя здесь иначе.

«Мы все к ним относились по-доброму, по-человечески, — вспоминает учитель географии и биологии Александр Бриге. — Видели в них личности. Ребенок для нас был человеком, а не просто трудным подростком».

Похожим образом о работе в школе говорит и учитель труда Лариса Долгополова. По ее словам, многие воспитанницы продолжали поддерживать связь с педагогами даже спустя годы после выпуска.

Школа заросла деревьями и кустами Источник: «ЦИАН»

«Просто мы относились к ним по-душевному, с добротой. Наверное, поэтому и отношение такое осталось, — рассказывает она. — Я с одной девочкой переписывалась, наверное, лет шесть. Это была Марина Бочкарева из Читы. Когда она вернулась домой после школы, мать даже не пустила ее. Потом Марину через комиссию по делам несовершеннолетних оформили к бабушке. И уже оттуда она всё время писала мне письма».