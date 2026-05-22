На Ярославль надвигаются грозовые тучи: когда ждать непогоды

Когда в Ярославле начнется гроза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Ярославль надвигается непогода. Гроза обрушится на регион вечером 22 мая. Как сообщили в областном МЧС, это произойдет в 18:00–19:00. Ожидается шквалистый ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.

Из-за этого могут возникнуть проблемы со связью, нарушения в работе водоснабжения и обвал крыш и деревьев. Спасатели предупредили о проблемах с транспортом, а также учащению случаев травматизма среди населения.

«Ожидается возникновение очагов природных пожаров, ухудшение условий при проведении аварийно-восстановительных работ и, как следствие, возникновение и увеличение масштабов вторичных факторов аварийных ситуаций», — отметили в МЧС по Ярославской области.

Ранее экстренное предупреждение выпустили утром 22 мая. В РСЧС предупредили о возможной грозе с шквалистым ветром порывами 12-17 метров в секунду.

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Телефон экстренных служб 112», — обратились к ярославцам специалисты.

Напомним, специалисты центра «Фобос» обещают похолодание к началу следующей недели.

«Настоящее похолодание придет в центральные области Европейской России на следующей неделе — со вторника, 26 мая, и практически до конца семидневки: по ночам +5…+10 °С, днем — +11…+16 °С — это климатическая норма последней декады апреля», — сообщили в «Фобосе».