По следам Воланда, Жеглова и Шарапова: как сейчас выглядят лавочки из культовых советских фильмов и где они находятся

Рассказываем про культовые лавочки из советского кино

«Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила». Эти строчки из «Мастера и Маргариты» знают многие, даже если не читали роман. Но где всё случилось? На Патриарших прудах, когда подозрительный иностранец подсел на скамейку к двум другим персонажам Михаила Булгакова.

Корреспондент MSK1.RU отправился найти ту самую лавочку, а заодно и прочие из культовых фильмов о Москве. На пути он дивился совпадениям и вопреки запрету говорил с незнакомцами.

«Мастер и Маргарита» и какая-то чертовщина

Скамейка Воланда отмечена как достопримечательность на «Яндекс Картах», но, конечно, она не та самая. Во всех экранизациях мы видим разные лавки, а сейчас у Патриаршего пруда целый ряд одинаковых желтых сидений. Как найти нужное — неясно, табличек тут нет.

В соцсетях одни уверенно постят фото с конкретной лавки, другие пишут, что место условное. Во время поисков я натолкнулся на молодую семью, которая приехала аж из Севастополя. Они очень любят роман Булгакова, но тоже так и не поняли, где сидел Воланд.

«Я думала, будет табличка, а ее нет», — посетовала девушка.

«На картах она помечена по центру», — пожал плечами ее спутник.

Он предложил поспрашивать местных — я так и сделал, но яснее не стало. Раиса Семеновна, рассказав о русских писателях и расстреле Лаврентия Берии, назвала мне место.

Все про скамейку спрашивают, но нигде она не обозначена. Ну это третья с той стороны — обыкновенная… И то неизвестно, правда или нет. Мы же все любим придумывать. Раиса Семеновна местная жительница

Она также вспомнила, что когда-то в парке стоял знак с отсылающей к роману фразой «Запрещено разговаривать с незнакомцами». Его постоянно воровали и потом перестали восстанавливать.

Чем дольше я пытался обнаружить следы Михаила Булгакова, тем чаще мелькала какая-то чертовщинка. То на скамейке заговорят на английском, а ведь и Воланда, как мы помним, приняли за иностранца… То двое мужчин начнут обсуждать «изъятие собственности госаппаратом», а это они точно про советские годы, в которые жил Булгаков.

«Место встречи изменить нельзя» и панки

Вторая локация — Чистые пруды. Здесь снимали множество знаменитых фильмов, но меня заинтересовала сцена из детектива «Место встречи изменить нельзя». В первой же серии бандит убивает милиционера на лавочке на Чистопрудном бульваре. На какой именно — понять сложно, так что я подошел и к одной, и к другой, и к третьей.

Василий (имя изменено) спешил по делам с супругой. Он работает в этом районе уже лет 20 и помнит, как тот менялся.

«В 90-е у метро было много магазинчиков, их снесли. Здесь ресторанчики выросли, а мы в этом здании застали еще киноцентр " Ролан " — там Ролан Быков сделал свою мастерскую. Но много тут не построили, так что район сохранил идентичность», — рассказал он.

Помнит он и снятое здесь кино.

Я думаю, мало молодых людей знает про съемки советских фильмов тут, а я, конечно, помню. Тут еще зарезали оперативника — он на лавочке сидел, но лавочек того времени практически не осталось. «Подкидыша» снимали здесь. Василий москвич, работает на Чистых прудах

Другой мой собеседник тоже работает рядом — он приехал на велосипеде и остановился полюбоваться видами. Павел — массажист, он живет в Москве почти 20 лет.

«С начала нулевых здесь панки собирались, грязь была, какие-то бухарики — было грязноватое ощущение, но за эти годы все поменялись, сейчас тут кайфово. Бульвар облагородили за это время», — поделился он впечатлением.

Панков я тоже не увидел, но другие мужчины со стойким запахом спиртного нашлись.

Неподалеку от них невозмутимо рыбачил еще один москвич — им оказался известный рыбак Константин Кузьмин. Он чемпион мира по ловле басса (большеротого окуня, который в России не водится) и сразу сказал, что здесь его интересует пруд.

«Стритфишинг (рыбалка в городе. — Прим. ред.) для меня сейчас актуален, потому что в моем возрасте бегать по горам сложно, а тут я хожу по набережной — ловлю себе рыбу. Сюда нет стоков, здесь рыба чистая, ее даже можно есть», — поделился Константин.

Я 300 дней в году провожу на рыбалке, есть такая у меня болезнь, поэтому сегодня я здесь. Позавчера поймал двух ротанов весом 400 граммов, это для пешей доступности от Кремля суперрезультат. Константин Кузьмин рыбак, чемпион мира по ловле басса

Исторические места вокруг — это интересно, но лишь в третью очередь, признался Кузьмин.

«Если я езжу с женой на экскурсию и вижу водоем, то жалею, что у меня нет спиннинга. Она это видит, смеется, и это продолжается уже 40 лет», — рассказал рыбак.

Затем он вдруг раскритиковал Сергея Собянина за попытку «окультурить московские пруды». По словам Константина, после этого во многих водоемах рыба измельчала.

«Москва слезам не верит» и течение времени

Дальше мой путь лежит на Гоголевский бульвар. Здесь героиня фильма «Москва слезам не верит» дважды за 20 лет встречается с отцом ее дочери. Скамейка, где они говорят, расположена прямо перед усадьбой Нарышкиных. Сложно понять, какую считать той самой, но давайте уже опустим условности.

Сначала здесь надо мной подшутили пенсионерки — москвички в четвертом поколении. Одна заявила, будто приехала из деревни, а другая пристыдила, когда я в это поверил.

Потом рядом сели две девушки, которые фильм не смотрели. Мужчина присел выпить пива, а затем появилась мама с дочкой — прямо как в кино. Екатерина — москвичка, и она смотрела «Москва слезам не верит», но сама, к счастью, подобных потрясений не переживала.

«Парк рядом с музыкальной школой, а сами сюда не приходим. Просто после музыкалки ребенок захотел прогуляться. Мы здесь гуляем, когда тепло», — рассказала девушка.

Она ушла, но магия кино на Гоголевском бульваре будет еще долго. Откуда ни возьмись появилась команда операторов и начала снимать, как мне сказали, интеллектуальное шоу.

