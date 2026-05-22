Город По следам Воланда, Жеглова и Шарапова: как сейчас выглядят лавочки из культовых советских фильмов и где они находятся

По следам Воланда, Жеглова и Шарапова: как сейчас выглядят лавочки из культовых советских фильмов и где они находятся

Москвичи живут новым, но помнят о прошлом

Рассказываем про культовые лавочки из советского кино

Источник:

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

«Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила». Эти строчки из «Мастера и Маргариты» знают многие, даже если не читали роман. Но где всё случилось? На Патриарших прудах, когда подозрительный иностранец подсел на скамейку к двум другим персонажам Михаила Булгакова.

Корреспондент MSK1.RU отправился найти ту самую лавочку, а заодно и прочие из культовых фильмов о Москве. На пути он дивился совпадениям и вопреки запрету говорил с незнакомцами.

«Мастер и Маргарита» и какая-то чертовщина

Скамейка Воланда отмечена как достопримечательность на «Яндекс Картах», но, конечно, она не та самая. Во всех экранизациях мы видим разные лавки, а сейчас у Патриаршего пруда целый ряд одинаковых желтых сидений. Как найти нужное — неясно, табличек тут нет.

Скорее всего, это именно та скамейка

Источник:

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

В соцсетях одни уверенно постят фото с конкретной лавки, другие пишут, что место условное. Во время поисков я натолкнулся на молодую семью, которая приехала аж из Севастополя. Они очень любят роман Булгакова, но тоже так и не поняли, где сидел Воланд.

А возможно, эта…

Источник:

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

«Я думала, будет табличка, а ее нет», — посетовала девушка.

«На картах она помечена по центру», — пожал плечами ее спутник.

Он предложил поспрашивать местных — я так и сделал, но яснее не стало. Раиса Семеновна, рассказав о русских писателях и расстреле Лаврентия Берии, назвала мне место.

Все про скамейку спрашивают, но нигде она не обозначена. Ну это третья с той стороны — обыкновенная… И то неизвестно, правда или нет. Мы же все любим придумывать.

Раиса Семеновна

местная жительница
Или даже эта

Источник:

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Она также вспомнила, что когда-то в парке стоял знак с отсылающей к роману фразой «Запрещено разговаривать с незнакомцами». Его постоянно воровали и потом перестали восстанавливать.

Запрещено разговаривать с незнакомцами

Источник:

Евгений Биятов / РИА Новости

Чем дольше я пытался обнаружить следы Михаила Булгакова, тем чаще мелькала какая-то чертовщинка. То на скамейке заговорят на английском, а ведь и Воланда, как мы помним, приняли за иностранца… То двое мужчин начнут обсуждать «изъятие собственности госаппаратом», а это они точно про советские годы, в которые жил Булгаков.

«Место встречи изменить нельзя» и панки

Вторая локация — Чистые пруды. Здесь снимали множество знаменитых фильмов, но меня заинтересовала сцена из детектива «Место встречи изменить нельзя». В первой же серии бандит убивает милиционера на лавочке на Чистопрудном бульваре. На какой именно — понять сложно, так что я подошел и к одной, и к другой, и к третьей.

Отдыхающие на Чистых прудах

Источник:

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Василий (имя изменено) спешил по делам с супругой. Он работает в этом районе уже лет 20 и помнит, как тот менялся.

«В 90-е у метро было много магазинчиков, их снесли. Здесь ресторанчики выросли, а мы в этом здании застали еще киноцентр "Ролан" — там Ролан Быков сделал свою мастерскую. Но много тут не построили, так что район сохранил идентичность», — рассказал он.

Москвичи на Чистых прудах

Источник:

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Помнит он и снятое здесь кино.

Я думаю, мало молодых людей знает про съемки советских фильмов тут, а я, конечно, помню. Тут еще зарезали оперативника — он на лавочке сидел, но лавочек того времени практически не осталось. «Подкидыша» снимали здесь.

Василий

москвич, работает на Чистых прудах

Другой мой собеседник тоже работает рядом — он приехал на велосипеде и остановился полюбоваться видами. Павел — массажист, он живет в Москве почти 20 лет.

«С начала нулевых здесь панки собирались, грязь была, какие-то бухарики — было грязноватое ощущение, но за эти годы все поменялись, сейчас тут кайфово. Бульвар облагородили за это время», — поделился он впечатлением.

Павел помнит, какими были Чистые пруды 20 лет назад

Источник:

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Панков я тоже не увидел, но другие мужчины со стойким запахом спиртного нашлись.

Мужчины отдыхают

Источник:

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Неподалеку от них невозмутимо рыбачил еще один москвич — им оказался известный рыбак Константин Кузьмин. Он чемпион мира по ловле басса (большеротого окуня, который в России не водится) и сразу сказал, что здесь его интересует пруд.

«Стритфишинг (рыбалка в городе. — Прим. ред.) для меня сейчас актуален, потому что в моем возрасте бегать по горам сложно, а тут я хожу по набережной — ловлю себе рыбу. Сюда нет стоков, здесь рыба чистая, ее даже можно есть», — поделился Константин.

Константин Кузьмин ловит рыбу в Чистом пруду

Источник:

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Я 300 дней в году провожу на рыбалке, есть такая у меня болезнь, поэтому сегодня я здесь. Позавчера поймал двух ротанов весом 400 граммов, это для пешей доступности от Кремля суперрезультат.

Константин Кузьмин

рыбак, чемпион мира по ловле басса

Исторические места вокруг — это интересно, но лишь в третью очередь, признался Кузьмин.

«Если я езжу с женой на экскурсию и вижу водоем, то жалею, что у меня нет спиннинга. Она это видит, смеется, и это продолжается уже 40 лет», — рассказал рыбак.

Затем он вдруг раскритиковал Сергея Собянина за попытку «окультурить московские пруды». По словам Константина, после этого во многих водоемах рыба измельчала.

Лавочки на Чистых прудах

Источник:

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

«Москва слезам не верит» и течение времени

Дальше мой путь лежит на Гоголевский бульвар. Здесь героиня фильма «Москва слезам не верит» дважды за 20 лет встречается с отцом ее дочери. Скамейка, где они говорят, расположена прямо перед усадьбой Нарышкиных. Сложно понять, какую считать той самой, но давайте уже опустим условности.

Место из фильма «Москва слезам не верит»

Источник:

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Сначала здесь надо мной подшутили пенсионерки — москвички в четвертом поколении. Одна заявила, будто приехала из деревни, а другая пристыдила, когда я в это поверил.

Потом рядом сели две девушки, которые фильм не смотрели. Мужчина присел выпить пива, а затем появилась мама с дочкой — прямо как в кино. Екатерина — москвичка, и она смотрела «Москва слезам не верит», но сама, к счастью, подобных потрясений не переживала.

«Парк рядом с музыкальной школой, а сами сюда не приходим. Просто после музыкалки ребенок захотел прогуляться. Мы здесь гуляем, когда тепло», — рассказала девушка.

Она ушла, но магия кино на Гоголевском бульваре будет еще долго. Откуда ни возьмись появилась команда операторов и начала снимать, как мне сказали, интеллектуальное шоу.

На Гоголевском бульваре снимают шоу

Источник:

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

О засветившихся в кино местах Москвы у нас есть целая серия материалов. Например, вы можете посмотреть, как изменился Таможенный мост, тоже показанный в картине «Место встречи изменить нельзя».

Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
