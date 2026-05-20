Стоит полуразрушенным почти шесть лет: что будет с взорвавшимся домом на Батова в Ярославле

Поврежденную взрывом газа многоэтажку на улице Батова в Ярославле собираются начать разбирать в 2027 году. Об этом 20 мая на заседании муниципалитета города сообщил мэр Артем Молчанов.

Он отметил, что идет работа с 10 семьями, которые отказались от компенсации вместе со всеми, посчитав ее недостаточной. Сейчас вопросом расселения этих жителей занимается инвестор, получивший участок в Ярославле под комплексное развитие.

«Три семьи уже получили квартиры. По одной семье в работе вопрос о выплате компенсации. По шести ждем согласие на условия, которые мы предложили», — пояснил глава города.

Он добавил, что следующим этапом должен стать снос дома. Но к нему можно будет перейти после того, как будут урегулированы все вопросы с жильцами.

«В 2027 году нужно принимать решение о разборе дома», — отметил Артем Молчанов.

Также мэр сообщил, что сейчас вокруг дома установлено ограждение, ведется его охрана. Напомним, взрыв газа на улице Батова, дом 5, корпус 2 произошел 21 августа 2020 года. В результате в многоэтажке была разрушена часть квартир на 1-6 этажах. Погибли три человека: 31-летняя ярославна и ее 8-летний сын, а также 66-летняя женщина, в квартире которой и произошел взрыв. Ее считали подозреваемой в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерть людей. Уголовное дело прекратили в апреле 2023 года в связи со смертью обвиняемой.

Взорвавшийся дом был признан непригодным для проживания. Для переселения жителей выделили деньги из федерального, регионального и городского бюджетов. Но 10 семей отказались от предложенных условий переселения.

В сентябре 2025 года вступило в силу решение суда, обязывающее мэрию выплатить деньги оставшимся без квартир собственникам или предоставить им жилье, а землю и помещения в аварийной десятиэтажке изъять.