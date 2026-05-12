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Город Актера Романа Курцына заметили в Ярославле на необычной машине. Он объяснился

Актера Романа Курцына заметили в Ярославле на необычной машине. Он объяснился

Кинозвезда рассказала 76.RU о новом авто

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Актер приобрел ретромашину | Источник: Роман Курцын Актер приобрел ретромашину | Источник: Роман Курцын

Актер приобрел ретромашину

Источник:

Роман Курцын

Актера Романа Курцына заметили в Ярославле на необычной машине. Фото кинозвезды на желтом авто разлетелись по городским пабликам. В разговоре с 76.RU Курцын рассказал о новом приобретении.

«Это „Моргуновка“. Если смотрели фильм „Операция ‚Ы‘ и другие приключения Шурика“, там Моргунов ездил на такой машине. Мы ее восстановили, привели в порядок и сделали такой летней машиной. Теперь я на ней езжу», — поделился актер.

<p>Роман Курцын</p><p>Роман Курцын</p>

Машина для души, не для съемок. Может быть, когда-то она и поснимается в кино, посмотрим.

Роман Курцын

актер

Роман поделился с 76.RU обзором на машину

Источник:

Роман Курцын

СМЗ С-ЗА — четырехколесный кабриолет, который выпускали в течение 60-х. Всего в Союзе было собрано чуть больше 200 тысяч экземпляров. Эти машины выдавали инвалидам Великой Отечественной войны. Мощность двигателя у машины — 10 л. с., а максимальная скорость по паспорту — 60 км/ч. После выхода на экраны в 1965 году комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» С-3А стали звать в народе «Моргуновка» — по фамилии актера Евгения Моргунова, который сыграл роль Бывалого, владельца такой мотоколяски.

Кстати, актер Роман Курцын с семьей живет в Ярославле. Здесь у него несколько бизнесов: собственная частная общеобразовательная школа, школа карате и каскадеров, а также два тренажерных зала.

Роман Курцын — российский актер театра и кино, каскадер, продюсер. В кино и сериалах снимается с 23 лет. Настоящую славу ему принесли сериалы и фильмы «Меч», «Пять минут тишины», «Корабль», «Жажда», «Крым», «Гуляй, Вася!» и другие.

Если вам интересно, кто еще из знаменитостей живет в Ярославле и области, читайте этот материал.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Актер Роман Курцын Машина
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Комментарии
28
Гость
13 мая, 05:25
.Сексологов больше не будет: Минздрав меняет список специальностей. Кто еще попадет под сокращение Сократят порядка 10 специальностей.
Гость
13 мая, 04:37
Крч, всем стало пофигу, пришлось тачилой завлекать
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Гость
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