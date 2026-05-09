В Ярославской области отменили беспилотную опасность Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области утром 9 мая отменили беспилотную опасность. Сообщение об этом появилось в социальных сетях губернатора Михаила Евраева в 5:02.

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — рассказал глава региона.

Беспилотная опасность сохранялась в Ярославской области больше суток. Первое сообщение с предупреждением для ярославцев появилось в социальных сетях губернатора 8 мая в 1:30.

В 5:11 губернатор рассказал, что на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ была отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет. Позднее глава региона сообщил, что во время атаки беспилотник попал в промышленный объект в Ярославле.

«Сегодня ночью наш регион подвергся вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект Ярославля. Возгорание было оперативно ликвидировано специальными службами», — рассказал Михаил Евраев.

Ярославцев предупреждали, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении нельзя подходить близко, нужно сообщить о находке по телефону 112.