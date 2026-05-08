НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

 749мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,00
EUR 95,78
Места в 10 классы
Как купить идеальную квартиру
Как пройти шоферскую комиссию
Пожар в популярном музее
Школьный квест для родителей
Дерево придавило ярославца
Будет ли видно затмение
Массовый мор рыбы
Компенсация после прилета БПЛА
Происшествия Атака БПЛА на Ярославль В Ярославле БПЛА попал в промышленный объект. Что об этом известно

В Ярославле БПЛА попал в промышленный объект. Что об этом известно

Публикуем заявление губернатора

18 166
В регионе с 1:30&nbsp;8 мая действует беспилотную опасность (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ регионе с 1:30&nbsp;8 мая действует беспилотную опасность (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В регионе с 1:30 8 мая действует беспилотную опасность (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Беспилотник попал в промышленный объект в Ярославле во время ночной атаки 8 мая 2026 года. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Михаил Евраев.

«Сегодня ночью наш регион подвергся вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект Ярославля. Возгорание было оперативно ликвидировано специальными службами», — рассказал глава региона.

Также он уточнил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. Если вы наткнулись на них, не подходите близко, сообщите об этом по телефону 112.

Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Отбоя сигнала «Беспилотная опасность» для Ярославля не было. Аэропорт в Туношне по-прежнему закрыт для полетов.

По данным Минобороны, за ночь в целом по стране сбили 264 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Все новости про атаку БПЛА на Ярославль публикуем в нашей онлайн-трансляции.

Обновление на 9 мая 8:44

Отбой беспилотной опасности в Ярославской области. Сообщение об этом появилось в социальных сетях губернатора Михаила Евраева в 5:02 9 мая.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Михаил Евраев Атака БПЛА
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY10
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY16
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
42
Гость
10 мая, 09:37
Работникам НПЗ дадут премию за героический труд? Надоело рисковать жизнью за голый оклад. Руководство сопли жует и рекомендует действовать по обстановке...
Гость
10 мая, 09:32
Янос придется строить заново. Хоть установки обновят. Персоналу опять же легче работать станет. Нет худа без добра!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Рекомендуем