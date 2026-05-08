В Ярославле БПЛА попал в промышленный объект. Что об этом известно

В регионе с 1:30 8 мая действует беспилотную опасность (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Беспилотник попал в промышленный объект в Ярославле во время ночной атаки 8 мая 2026 года. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Михаил Евраев.

«Сегодня ночью наш регион подвергся вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект Ярославля. Возгорание было оперативно ликвидировано специальными службами», — рассказал глава региона.

Также он уточнил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. Если вы наткнулись на них, не подходите близко, сообщите об этом по телефону 112.

Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Отбоя сигнала «Беспилотная опасность» для Ярославля не было. Аэропорт в Туношне по-прежнему закрыт для полетов.

По данным Минобороны, за ночь в целом по стране сбили 264 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Все новости про атаку БПЛА на Ярославль публикуем в нашей онлайн-трансляции.

Обновление на 9 мая 8:44