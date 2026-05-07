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Дороги и транспорт 9 Мая в Ярославле Перекроют центр, изменят маршруты транспорта: карта ограничений на 9 мая в Ярославле

Перекроют центр, изменят маршруты транспорта: карта ограничений на 9 мая в Ярославле

Где и когда будет не проехать

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Содержание
В Ярославле изменят маршруты общественного транспорта в День Победы | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле изменят маршруты общественного транспорта в День Победы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле изменят маршруты общественного транспорта в День Победы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

К празднованию Дня Победы 8 и 9 мая в центре Ярославля будут действовать временные ограничения движения транспорта.

— Также в День Победы с 5:00 до 12:30 изменится схема движения общественного транспорта. Ряд автобусных и троллейбусных маршрутов будет укорочен или пущен в объезд, — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

При этом будет скорректировано расписание транспорта, чтобы вечером после салюта у ярославцев была возможность доехать домой.

Где и когда перекроют движение

Движение транспорта будет перекрыто с 6 часов 8 мая до 24 часов 9 мая по так называемому «малому кругу» на участках улиц:

  • верхний и нижний ярус Волжской и Которосльной набережных;

  • ул. Первомайская — от Красной площади до Волжской набережной;

  • ул. Советская — от Красной площади до Советской площади;

  • ул. Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовая, Революционная, Кедрова, Волкова, Трефолева, Максимова;

  • площадь Челюскинцев;

  • Волжский спуск;

  • Советский переулок;

  • Народный переулок;

  • Советская площадь.

Схема перекрытия улиц Ярославля с 6 часов 8 мая до 24 часов 9 мая | Источник: Правительство Ярославской областиСхема перекрытия улиц Ярославля с 6 часов 8 мая до 24 часов 9 мая | Источник: Правительство Ярославской области

Схема перекрытия улиц Ярославля с 6 часов 8 мая до 24 часов 9 мая

Источник:

Правительство Ярославской области

С 19 часов 8 мая и до 24 часов 9 мая к этому перечню добавится:

  • ул. Советская — от улицы Республиканской до Советской площади.

Схема перекрытия улиц Ярославля 19 часов 8 мая и до 24 часов 9 мая | Источник: Правительство Ярославской областиСхема перекрытия улиц Ярославля 19 часов 8 мая и до 24 часов 9 мая | Источник: Правительство Ярославской области

Схема перекрытия улиц Ярославля 19 часов 8 мая и до 24 часов 9 мая

Источник:

Правительство Ярославской области

9 мая с 5 до 24 часов ограничения проезда транспорта расширятся и будут действовать на участках улиц уже и на подъезде к историческому центру:

  • верхний и нижний ярусы Волжской и Которосльной набережных;

  • Московский проспект — съезд в сторону Которосльной набережной до Богоявленской площади;

  • Ул. Советская — от улицы Победы до Красной площади;

  • Ул. Первомайская, Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовая, Революционная, Кедрова, Волкова, Трефолева, Максимова, Суркова, Флотская, Кооперативная, Терешковой, Собинова, Комсомольская;

  • площадь Челюскинцев;

  • Волжский спуск;

  • Советский переулок;

  • Народный переулок;

  • Советская площадь;

  • Красный съезд;

  • Красная площадь;

  • Флотский спуск;

  • Богоявленская площадь;

  • проспект Октября — от улицы Республиканской до Красной площади;

  • ул. Некрасова — от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • Ул. Свердлова — от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • Ул. Пушкина — от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • Ул. Свободы — от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • Ул. Большая Октябрьская — от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • Ул. Республиканская — от проспекта Октября до улицы Победы;

  • Мукомольный переулок.

Схема перекрытия улиц Ярославля 9 мая с 5 до 24 часов | Источник: Правительство Ярославской областиСхема перекрытия улиц Ярославля 9 мая с 5 до 24 часов | Источник: Правительство Ярославской области

Схема перекрытия улиц Ярославля 9 мая с 5 до 24 часов

Источник:

Правительство Ярославской области

Как поедет общественный транспорт

Схема движения общественного транспорта | Источник: Правительство Ярославской областиСхема движения общественного транспорта | Источник: Правительство Ярославской области

Схема движения общественного транспорта

Источник:

Правительство Ярославской области

  • троллейбусы № 1 и 9: маршрут укорачиваются до площади Волкова;

  • троллейбус № 4: от площади Карла Маркса поедет по проспекту Ленина с разворотом на резервном кольце у ЦНТИ;

  • автобусы № 12, 13, 14, 33, 53, 56, 68, 84с, 139а: на участке между Октябрьской площадью и Богоявленской площадью при движении из Заволжского района проследуют по улицам Победы, Советской, проспектам Ленина и Толбухина, Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина у дома № 20/53). Остановка «Улица Комсомольская» будет перенесена на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка автобусных маршрутов № 4а и 41б). На участке между улицей Первомайской и Октябрьской площадью проследуют по площади Волкова, улицам Свободы, Городской вал, проспекту Ленина, Советской, Победы и далее по маршрутам с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская», «Улица Победы» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина у дома № 27);

  • автобусы № 21, 26, 34, 119, 121 и 124к: маршрут укорачивается до Октябрьской площади. Высадка и посадка пассажиров — на остановке пункте у дома № 5а по улице Победы;

  • Автобусы № 99, 139, 140, 140к, 143: на участке между остановками «Полиграфкомбинат» и «Октябрьская площадь» в обоих направлениях проследуют по проспекту Ленина, улицам Советской и Победы с исключением остановок «ЖК „Династия“, „Проспект Толбухина“, „Площадь Труда“, „Площадь Юности“, „Знаменская башня“, „Площадь Волкова“, „Красная площадь“ и включением временных остановок „Дом обуви“, „Магазин „Турист“», «Улица Кудрявцева», «Юбилейная площадь» и «Площадь Карла Маркса»;

  • автобус № 92: на участке между Ярославским шинным заводом и Богоявленской площадью поедет по улице Советской, проспектам Ленина и Толбухина, Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Проспект Ленина», «Кинотеатр „Родина“, „Красная площадь“, „Площадь Волкова“ и включением временной остановки „Площадь Карла Маркса“ (на проспекте Ленина у дома № 20/53). Остановка „Улица Комсомольская“ переносится на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов № 4а и 41б). На участке между улицей Первомайской и Ярославским шинным заводом проследует по площади Волкова, улицам Свободы, Городской вал, проспекту Ленина, Советской с исключением остановок „Красная площадь“, „Кинотеатр „Родина“ и включением временной остановки „Площадь Карла Маркса“ (на проспекте Ленина у дома № 27);

  • автобус № 2: на участке между Ярославским шинным заводом и Богоявленской площадью проследует по улице Советской, проспектам Ленина и Толбухина, Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Проспект Ленина», «Кинотеатр „Родина“, „Красная площадь“, „Площадь Волкова“ и включением временной остановки „Площадь Карла Маркса“ (на проспекте Ленина у дома № 20/53). Остановка „Улица Комсомольская“ переносится на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов № 4а и 41б). На участке между Богоявленской площадью и Ярославским шинным заводом проследует по улице Большой Октябрьской, проспектам Толбухина и Ленина с исключением остановок „Красная площадь“, „Кинотеатр „Родина“ и включением временных остановок „Юбилейная площадь“ и „Площадь Карла Маркса“ (на проспекте Ленина у дома № 27);

  • автобусы № 42, 50, 60 и 66: на участке между площадью Карла Маркса и Богоявленской площадью при движении из Ленинского района проследуют по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина к дому № 20/53, остановка «Улица Комсомольская» — на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов № 4а и 41б). На участке между улицей Первомайской и площадью Карла Маркса эти автобусы проследуют по площади Волкова, улицам Свободы, Городской вал, проспекту Ленина и далее по маршрутам с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская» и «Улица Победы»;

  • автобусы № 1, 71с, 94с, 97с: на участке между площадью Карла Маркса и Богоявленской площадью при движении из Ленинского района будут направлены по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина к дому № 20/53, остановка «Улица Комсомольская» — на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов № 4а и 41б). На участке между Богоявленской площадью и площадью Карла Маркса эти автобусы проследуют по улице Большой Октябрьской, проспектам Толбухина и Ленина и далее по маршрутам с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская», «Улица Победы» и включением дополнительной остановки «Юбилейная площадь»;

  • автобусы № 5 и 75: на участке между площадью Карла Маркса и Богоявленской площадью при движении из Ленинского района проследуют по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и «Улица Комсомольская». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина к дому № 20/53. На участке между улицей Первомайской и площадью Карла Маркса движение будет организовано по площади Волкова, улицам Свободы, Городской вал, проспекту Ленина и далее по маршрутам с исключением остановки «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская» и «Улица Победы»;

  • автобус № 44: на участке между площадью Карла Маркса и Торговым переулком при движении из Ленинского района проследует по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади, улице Первомайской с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь» и «Площадь Волкова». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина к дому № 20/53. Высадка пассажиров — на остановке «Улица Первомайская». На участке между Торговым переулком и площадью Карла Маркса при движении в Ленинский район маршрут пройдет по площади Волкова, улице Свободы, проспектам Толбухина и Ленина с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская» и «Улица Победы»;

  • автобус № 57: на участке между Октябрьской площадью и Толбухинским мостом при движении из Дзержинского района проследует по улицам Победы, Советской, проспектам Ленина и Толбухина с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова», «Улица Комсомольская», «Улица Республиканская», «Улица Чайковского», «Улица Володарского» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина у дома № 20/53). На участке между улицей Первомайской и Октябрьской площадью при движении в Дзержинский район маршрут пройдет по площади Волкова, улицам Свободы, Городской вал, проспекту Ленина, Советской и Победы с исключением остановок «Улица Первомайская», «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская», «Улица Победы» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса» (на проспекте Ленина у дома № 27);

  • автобус № 19к: укорачивается до площади Волкова. Высадка пассажиров — на остановке «Улица Первомайская», посадка — на остановке «Улица Комсомольская»;

  • автобусы № 358, 507, 518, 520, 522, 535, 536, 537: на участке между автовокзалом и Октябрьской площадью при движении в обоих направлениях проследуют по Московскому проспекту, улицам Ямской (при движении из Ярославля), Наумова, Большой Федоровской, Толбухинскому мосту, проспектам Толбухина и Ленина, Советской, Победы с исключением остановки «Красная площадь»;

  • автобусы № 504, 506: на участке между площадью Карла Маркса и автовокзалом при движении из Рыбинска проследуют по проспектам Ленина и Толбухина, Толбухинскому мосту, улицам Большой Федоровской, Наумова, Московскому проспекту. Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина к дому № 20/53.

Напомним, мы публиковали программу Дня Победы в Ярославле и маршрут проезда военной техники по улицам города.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ограничение движения Изменение движения транспорта
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Комментарии
16
Гость
9 мая, 20:09
Совсем уже одурели перекрывать бетонными блоками единственные подъезды к жилым домам. А если потребуется вызвать скорую помощь или другую экстренную службу? А неходячие инвалиды как должны домой попадать? Маразм крепчает.
Гость
8 мая, 20:57
Написали про ограничение движения только. А зачем машины убирать с оплаченных парковок? Перекрыли движение и всё.
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Гость
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