Пустует больше 20 лет: как сложилась судьба заброшенного детского сада в Ярославле — фото

Что со зданием бывшего детского сада на Московском проспекте, 20 Источник: Александр Куренной / 76.RU

Больше 20 лет на Московском проспекте стоит заброшенным «Дом Градусова». Двухэтажное деревянное здание официально числится объектом культурного наследия, но последние годы оно больше напоминает не музейную экспозицию, а проблемную точку на карте города.

В чьей собственности находится этот дом и какие есть нюансы с его дальнейшей эксплуатацией — в материале 76.RU.

Дом был построен для известных купцов

«Дом Градусова» был построен в 1893 году. По данным из архивных документов, в 1847–1848 годах владельцем участка, на котором сейчас расположено здание, был ярославский мещанин Федор Кожухов. При нем на этой территории был двор, сад, огород и пруд.

Здание разваливается на глазах Источник: Александр Куренной / 76.RU

В 50-е годы XIX века в ближайших кварталах нынешнего Московского проспекта активно скупали земли выходцы из крестьян — Градусовы. Так, в 1877 году владельцем земли уже значился преуспевающий купец и промышленник Николай Градусов.

«Объект был выстроен как жилой дом для личного пользования Градусовым не позднее 1893 года, — ранее рассказала искусствовед Мария Стовичек. — Перед кварталом, где располагается здание, был разбит небольшой сквер».

Позже домом владели наследники Николая Градусова. В 1918 году здание изъяли из частной собственности и передали в городскую. Через год после этого здесь открыли детский сад «Звездочка» комбината «Красный Перекоп». В советские годы саду присвоили № 13, и вплоть до закрытия он считался хорошим в этом районе благодаря сильным педагогам. Закрыли его в начале 2000-х годов из-за небезопасного состояния здания. С тех пор оно пустует.

Разграбили детский сад

Стекла в здании выбиты Источник: Александр Куренной / 76.RU

В 2015 году ярославцы обратили внимание, что здание бывшего детского сада разграбили. В нем выбили окна, срезали батареи и трубы, разворовали кованые карнизы над подъездами и украли кованые ворота.

Тогда мэрия выставила дом на продажу. Долгое время не могли найти покупателя, но в 2020 году сделка состоялась. Здание приобрел предприниматель Назим Абдурахманов. Объект и земля достались ему за 10 миллионов 211 тысяч рублей.

Позже недвижимость перекупил предприниматель Илья Шинкарь. В 2023 году он делился с 76.RU, что у него была идея восстановить дом, но тогда возникло много ограничений.

«К зданию отсутствует подъезд, все земли вокруг проданы», — констатировал он.

Что известно про собственников Узнать По данным сервиса «Контур.Фокус», ИП Назим Николаевич Адбурахманов был зарегистрирован в 2015 году, среди видов его деятельности указаны покупка и продажа земли, строительство зданий, дорог и другие. Также он является председателем правления дачного кооператива «Ле-Вилль» в поселке Красный Бор под Ярославлем. Илья Шинкарь себя называет предпринимателем в области IT. У него зарегистрировано ИП, который оказывает услуги в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Кроме того, он владелец ООО «Первая сервисная компания» (деятельность по управлению компьютерным оборудованием), гендиректор микропредприятия «Центр» (деятельность по управлению холдинг-компаниями), совладелец и директор управляющей компании «Траст» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).

В феврале 2025 года дом пытались продать на «ЦИАН» за 25 миллионов рублей. Однако, судя по всему, желающих купить объект не нашлось.

Пытались отобрать недвижимость

Выглядит будто дом из фильмов ужасов Источник: Александр Куренной / 76.RU

В 2025 году власти через суд пытались отобрать здание у собственника из-за несоблюдения требований законодательства о сохранности объектов культурного наследия. Иск к владельцу дома Илье Шинкарю государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области подала в мае 2025 года. Речь шла об изъятии самого здания площадью 862,5 квадратного метра и земельного участка с последующей продажей на публичных торгах.

Однако в ноябре Красноперекопский районный суд Ярославля отказал властям. После этого служба подала апелляцию, но до пересмотра дела по существу не дошло.

«Апелляционным определением Ярославского областного суда от 27 февраля 2026 года производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, заключенного между службой и собственником», — сообщили 76.RU в государственной службе охраны объектов культурного наследия.

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Согласно условиям соглашения, власти отказались от требований об изъятии дома. Взамен собственник взял на себя обязательства по сохранению объекта культурного наследия.

Речь идет о поэтапном ремонте: от разработки проектной документации и получения разрешений до проведения основных строительных работ. В частности, предусмотрены ремонт крыши, восстановление кирпичной кладки и белокаменных элементов, замена обшивки второго этажа, установка окон, покраска фасада, ремонт водостоков и благоустройство территории.

На выполнение всех работ собственнику отводится до двух лет с момента заключения мирового соглашения. Кроме того, после завершения ремонта он должен установить архитектурно-художественную подсветку здания.

При этом, как уточнили в службе охраны объектов культурного наследия, срок на разработку проекта ремонтных работ на момент ответа 76.RU (21 апреля 2026 года) еще не истек.

Полномочия по охране таких объектов возложены на городские власти — департамент градостроительства мэрии Ярославля Источник: Александр Куренной / 76.RU

Что может быть в этом здании

На владельцев объектов культурного наследия накладываются ограничения по использованию таких зданий. Кроме того, сейчас в нем нет коммуникаций: ни электричества, ни водопровода, ни отопления.

«Собственники обязаны не использовать объект под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, а также веществ, которые могут загрязнять здание или окружающую территорию», — рассказали в государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Что в итоге может появиться на месте бывшего детского сада, редакция 76.RU попыталась узнать у владельца объекта Ильи Шинкаря. Он пока не ответил. Как только мы получим комментарий, обещаем опубликовать.