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Город В Ярославле продают здание бывшего детского сада

В Ярославле продают здание бывшего детского сада

За недвижимость просят 25 млн рублей

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33 комментария
Продают здание бывшего детского сада на Московском проспекте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПродают здание бывшего детского сада на Московском проспекте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Продают здание бывшего детского сада на Московском проспекте

Источник:

В Ярославле продают «Дом Градусова» на Московском проспекте. В двухэтажном деревянном здании ранее располагался детский сад, но последние 25 лет дом заброшен и пустует. Сейчас ищут нового собственника недвижимости. Объект продают за 25 миллионов рублей.

«Жилой дoм купцов Гpaдуcовых» — памятник aрxитeктуры региoнaльного знaчeния. Oбщaя плoщaдь здания составляет 862,5 квадратных метра, а плoщадь земельного участка — 25,25 сотки, — говорится в объявлении. — Подключены и актуальны технические условия к городским инженерным сетям: газификация, электроснабжение, водоснабжение.

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Дом был построен не позднее 1893 года для личного пользования купеческой семьи Градусовых. В 1918 году здание изъяли из частной собственности в городскую. Через год после этого в нем открыли детский сад-ясли «Звёздочка» комбината «Красный Перекоп». В советские годы он числился как садик № 13. Закрыли его в начале 2000-х годов. С тех пор здание пустует.

До 2015 года памятник архитектуры был под охраной. Но после, из-за нехватки средств в бюджете, власти города сняли охрану. Как итог: в доме срезаны батареи, трубы, пропали кованые карнизы над подъездами и ворота, разбиты стекла в окнах, да и в целом снаружи дом выглядит устрашающе.

В здании бывшего детского сада выбиты стекла в окнах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ здании бывшего детского сада выбиты стекла в окнах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Окна на первом этаже заколочены. Но деревянные ставни кем-то были выбиты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОкна на первом этаже заколочены. Но деревянные ставни кем-то были выбиты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кому принадлежит здание?

В 2020 году мэрия продала дом-памятник бизнесмену Назиму Абдурахманову, на которого зарегистрировано ИП по покупке и продаже земли, а также строительству зданий и дорог. Недвижимость досталась ему за 10 млн 211 тысяч рублей.

Судя по выписке из Росреестра, здание после этого несколько раз перепродавали. Однако узнать, кто сейчас владеет землей и домом, нельзя, так как с 2023 года в выписках из Единого государственного реестра недвижимости не предоставляются сведения о персональных данных правообладателя объекта недвижимости.

— Прямая продажа от физического лица без обременений, — обещает продавец. — Важно отметить, что земельный участок не является памятником архитектуры. Узаконен отдельный проезд с ул. Большая Федоровская. На текущий момент проводится экспертиза по части охранных обязательств с целью дальнейшей реконструкции здания, а также для возможности сделать мансарду эксплуатируемой (это добавит порядка 300 квадратных метров к общей площади здания).

Согласно информации из объявления, здание разрешено использовать в качестве административно-офисного центра, для гостиничного и ресторанного бизнеса или под заведения сферы услуг.

Общая площадь дома&nbsp;— 900 квадратных метров | Источник: «Авито»Общая площадь дома&nbsp;— 900 квадратных метров | Источник: «Авито»
У объекта также есть земельный участок в 25,25 соток | Источник: «Авито»У объекта также есть земельный участок в 25,25 соток | Источник: «Авито»
В здании также есть цокольный этаж | Источник: «Авито»В здании также есть цокольный этаж | Источник: «Авито»
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Продажа Недвижимость Здание Памятник Детский сад
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Комментарии
33
Гость
24 февраля, 20:46
Больше 100 лет прошло а купцов Градусовых помнят. Пройдет еще лет 20 и никто даже не вспомнит не Евраева, не Молчанова и других чиновников.
Гость
24 февраля, 18:40
Продают весь город,на экраны, мишки,подсветки,качельки деревянные,памятники.Выступление Бабкиной,наверно дороже обойдется,чем это зданик.Позор
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