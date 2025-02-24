В Ярославле продают здание бывшего детского сада

Продают здание бывшего детского сада на Московском проспекте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле продают «Дом Градусова» на Московском проспекте. В двухэтажном деревянном здании ранее располагался детский сад, но последние 25 лет дом заброшен и пустует. Сейчас ищут нового собственника недвижимости. Объект продают за 25 миллионов рублей.

— «Жилой дoм купцов Гpaдуcовых» — памятник aрxитeктуры региoнaльного знaчeния. Oбщaя плoщaдь здания составляет 862,5 квадратных метра, а плoщадь земельного участка — 25,25 сотки, — говорится в объявлении. — Подключены и актуальны технические условия к городским инженерным сетям: газификация, электроснабжение, водоснабжение.

Дом был построен не позднее 1893 года для личного пользования купеческой семьи Градусовых. В 1918 году здание изъяли из частной собственности в городскую. Через год после этого в нем открыли детский сад-ясли «Звёздочка» комбината «Красный Перекоп». В советские годы он числился как садик № 13. Закрыли его в начале 2000-х годов. С тех пор здание пустует.

До 2015 года памятник архитектуры был под охраной. Но после, из-за нехватки средств в бюджете, власти города сняли охрану. Как итог: в доме срезаны батареи, трубы, пропали кованые карнизы над подъездами и ворота, разбиты стекла в окнах, да и в целом снаружи дом выглядит устрашающе.

Кому принадлежит здание?

В 2020 году мэрия продала дом-памятник бизнесмену Назиму Абдурахманову, на которого зарегистрировано ИП по покупке и продаже земли, а также строительству зданий и дорог. Недвижимость досталась ему за 10 млн 211 тысяч рублей.

Судя по выписке из Росреестра, здание после этого несколько раз перепродавали. Однако узнать, кто сейчас владеет землей и домом, нельзя, так как с 2023 года в выписках из Единого государственного реестра недвижимости не предоставляются сведения о персональных данных правообладателя объекта недвижимости.

— Прямая продажа от физического лица без обременений, — обещает продавец. — Важно отметить, что земельный участок не является памятником архитектуры. Узаконен отдельный проезд с ул. Большая Федоровская. На текущий момент проводится экспертиза по части охранных обязательств с целью дальнейшей реконструкции здания, а также для возможности сделать мансарду эксплуатируемой (это добавит порядка 300 квадратных метров к общей площади здания).