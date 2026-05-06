Появится фонтан-рояль: где в Ярославле установят необычный арт-объект

В ярославле благоустроят улицу Максимова Источник: мэрия Ярославля

В Ярославле появится фонтан в виде рояля. Из его клавиш будет течь вода. Об этом 6 мая на заседании комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства сообщила директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев. Необычный арт-объект установят на улице Максимова.

«Фонтан не будет мешать проходу, удачно вписывается в территорию», — сказал Станислав Трубачев.

По его информации, фонтан должны установить 6 мая. Вечером прохожие уже смогут полюбоваться новым объектом.

Новый фонтан устанавливают 6 мая 2026 года напротив здания, где расположился Союз художников Источник: Татьяна Ёлкина / 76.RU

Станислав Трубачев добавил, что благоустройство улицы Максимова находится в высокой степени готовности. Именно с нее начали в 2025 году обустройство пешеходного центра.

Напомним, создание пешеходного центра в Ярославле обсуждают с 2022 года. Идею освободить улицы от авто предложил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Изначально в плане были три улицы — Депутатская, Нахимсона и Андропова.

Осенью 2023 года власти расширили пешеходную зону до участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка.