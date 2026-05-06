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Город Реконструкция центра Появится фонтан-рояль: где в Ярославле установят необычный арт-объект

Появится фонтан-рояль: где в Ярославле установят необычный арт-объект

Об этом рассказали в мэрии

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В ярославле благоустроят улицу Максимова | Источник: мэрия ЯрославляВ ярославле благоустроят улицу Максимова | Источник: мэрия Ярославля

В ярославле благоустроят улицу Максимова

Источник:

мэрия Ярославля

В Ярославле появится фонтан в виде рояля. Из его клавиш будет течь вода. Об этом 6 мая на заседании комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства сообщила директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев. Необычный арт-объект установят на улице Максимова.

«Фонтан не будет мешать проходу, удачно вписывается в территорию», — сказал Станислав Трубачев.

По его информации, фонтан должны установить 6 мая. Вечером прохожие уже смогут полюбоваться новым объектом.

Новый фонтан устанавливают 6 мая 2026 года напротив здания, где расположился Союз художников | Источник: Татьяна Ёлкина / 76.RU Новый фонтан устанавливают 6 мая 2026 года напротив здания, где расположился Союз художников | Источник: Татьяна Ёлкина / 76.RU

Новый фонтан устанавливают 6 мая 2026 года напротив здания, где расположился Союз художников

Источник:

Татьяна Ёлкина / 76.RU

Станислав Трубачев добавил, что благоустройство улицы Максимова находится в высокой степени готовности. Именно с нее начали в 2025 году обустройство пешеходного центра.

Напомним, создание пешеходного центра в Ярославле обсуждают с 2022 года. Идею освободить улицы от авто предложил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Изначально в плане были три улицы — Депутатская, Нахимсона и Андропова.

Осенью 2023 года власти расширили пешеходную зону до участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка.

В сюжете «Реконструкция центра» собираем все подробности.

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Комментарии
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Гость
6 мая, 22:40
Собянин больницы строит ,поликлинники ремонтирует ,жилье,расселяет аварийное,для пенсионеров бесплатный проезд,доплаты,отдых,качественное и долговечное благоустройство.А эти лишь бы картинки очередные показать и закапотать деньги,не для людей,их здоровья,благополучия.
Гость
6 мая, 16:09
даже эту улицу не могли нормально сделать: плитка уложена плохо, не подогнали как следует, большие щели и рисунок под углом 45 смотрится очень плохо, надо было играть цветом камня и не резать под углом, примыкание к стенам ужасное, не смотрится богато.
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Гость
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