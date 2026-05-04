Теперь официально: мэр Ярославля подписал постановление о завершении отопительного сезона

4 мая мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о завершении отопительного сезона. После подписания документа ТГК-2 начинает отключать батареи.
«Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», — указано в документе.
Напомним, ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил 4 мая датой завершения отопительного сезона в регионе. Отключение проводится поэтапно.
Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время в регионе потеплеет до +22 градусов. Традиционно отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.
Ранее также стали известны даты отключения горячей воды по районам в Ярославле.
Как вы считаете, уже пора отключать отопление?