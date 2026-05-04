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Город Теперь официально: мэр Ярославля подписал постановление о завершении отопительного сезона

Теперь официально: мэр Ярославля подписал постановление о завершении отопительного сезона

Процесс отключения батарей будет проходить поэтапно

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Стало известно, когда отключат отопление в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, когда отключат отопление в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, когда отключат отопление в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

4 мая мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о завершении отопительного сезона. После подписания документа ТГК-2 начинает отключать батареи.

«Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», — указано в документе.

Напомним, ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил 4 мая датой завершения отопительного сезона в регионе. Отключение проводится поэтапно.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время в регионе потеплеет до +22 градусов. Традиционно отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

Ранее также стали известны даты отключения горячей воды по районам в Ярославле.

Как вы считаете, уже пора отключать отопление?

Конечно, на улице жара
Еще нет, заморозки могут вернуться
Затрудняюсь ответить
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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ЖКХ Отопительный сезон
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Комментарии
24
Гость
13 мая, 10:04
Пора уже снова включить. Но вы уже словили волну орви.
Гость
9 мая, 23:08
Любят одни клоуны на расцвет черемухи отключать. Ну обеднеют другие, прям не дожрут, на сумму оплаты отопления.
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Гость
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