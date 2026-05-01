Названа дата завершения отопительного сезона в Ярославской области

Когда в Ярославской области подключат отопление Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Отопление в Ярославской области начнут отключать с 4 мая. Об этом сообщил губернатор Михали Евраев.

«По прогнозу Гидрометцентра, на территории области установится стабильная погода с повышением температуры. Для комфорта жителей мы прекращаем подачу централизованного отопления. Отключение будет проводиться поэтапно, с учетом особенностей систем теплоснабжения в разных округах», — предупредил глава региона.

Ранее специалист метеоцентра «Метео» Александр Ильин анонсировал потепление до +22 градусов в регионах Центральной России.

По словам Михаила Евраева, при этом уже началась подготовка к следующему отопительному сезону.

«К предстоящей зиме специалисты должны подготовить 590 котельных, более 1,8 тысячи километров тепловых сетей, почти 4 тысячи водопроводных, свыше 14 тысяч многоквартирных домов и 1,7 тысячи социальных объектов», — прокомментировал он.

Ранее также стали известны даты отключения горячей воды по районам в Ярославле.