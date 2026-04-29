Будет ли салют 1 мая в Ярославле: ответ властей

1 мая в Ярославле не будет салюта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Будет ли праздничный салют 1 Мая в Ярославля? На этот вопрос порталу 76.RU ответили в правительстве региона.

«1 мая фейерверка не будет», — сообщили власти.

Напомним, в первые майские выходные в Ярославле пройдет эногастрономический фестиваль (18+). Он стартовал 29 апреля и продлится до 3 мая. Площадкой события стала Советская площадь. В программе ярмарка продукции местных производителей, мастер-классы для взрослых и детей, дегустации и концертная программа. Время работы: 29 и 30 апреля — 11:00–21:00, 1–3 мая — 11:00–22:00.

Эногастрономия — это сочетание винодельческой и гастрономической культур.

Также мы публиковали афишу городских мероприятий на праздничные выходные.

В День Победы салют в Ярославле запланирован в 21:00 на Стрелке. Также 9 Мая в городе ожидается проезд парадной колонны ретротехники (сначала по Советской площади, а затем по всему городу), концерт на Советской площади, шествие «Бессмертного полка». Более полная программа праздника появится чуть позже.