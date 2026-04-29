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Какие события пройдут в Ярославле в первые майские выходные: городская афиша

Программа от городских властей

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Опубликовали афишу на майские праздники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОпубликовали афишу на майские праздники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Опубликовали афишу на майские праздники

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Что интересного произойдет в Ярославле 1 мая — в Праздник Весны и Труда? Заглянули в афишу мэрии. Городская администрация запланировала концерты во дворцах культуры и выставки в разных районах города — публикуем обзор.

Возрастное ограничение всех мероприятий — 0+. Вход свободный.

Афиша на 1 мая

  • 09:00 — художественная выставка Светланы Черновой «Полет души» в Доме культуры «Энергетик»;

  • интерактивное пространство «Мир! Труд! Май!» в Дворце культуры «Судостроитель»;

  • 12:00 — интерактивная игровая программа «Первомайская перезагрузка» в Дворце культуры «Нефтяник»;

  • 12:00 — показ фильма «Ко мне, Мухтар» в Доме культуры «Красный Перекоп»;

  • 13:00 — концертно-развлекательная программа «В каждом сердце весна» в Доме культуры «Радий»;

  • 13:00 — концерт театра «Карусель» «Счастье быть частью» в Дворце культуры «Магистраль»;

  • 17:00 — концертная программа «Каждому свое» в Доме культуры «Энергетик»;

  • 18:00 — «Ярославская вечерка», «Праздник русской березки» в Доме культуры «Строитель»;

  • 18:30 — концерт танца «Каприз» в Дворце культуры «Нефтяник».

Афиша на 2 мая

  • 16:00 — танцевальная программа «Танцевальный Первомай» в Доме культуры «Красный Перекоп»;

  • 17:00 — вечер отдыха «Весь май зажигай» в Доме культуры «Энергетик».

Афиша на 3 мая

  • 17:00 — спектакль «Яблонька желаний» в Дом культуры «Энергетик».

Кроме того, с 1 по 5 мая пройдет выставка рисунков «Майское настроение» в Доме культуры «Гамма». А также весь май можно будет посетить выставку «Человек: версия художника» в Музее истории города Ярославля.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Афиша Майские праздники
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Комментарии
26
Гость
30 апреля, 07:25
Не праздники а жуть
Гость
30 апреля, 06:45
Очень богатая программа! Воспользуемся космическим автобусом в планетарии
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Гость
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