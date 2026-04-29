Какие события пройдут в Ярославле в первые майские выходные: городская афиша

Что интересного произойдет в Ярославле 1 мая — в Праздник Весны и Труда? Заглянули в афишу мэрии. Городская администрация запланировала концерты во дворцах культуры и выставки в разных районах города — публикуем обзор.
Возрастное ограничение всех мероприятий — 0+. Вход свободный.
Афиша на 1 мая
09:00 — художественная выставка Светланы Черновой «Полет души» в Доме культуры «Энергетик»;
интерактивное пространство «Мир! Труд! Май!» в Дворце культуры «Судостроитель»;
12:00 — интерактивная игровая программа «Первомайская перезагрузка» в Дворце культуры «Нефтяник»;
12:00 — показ фильма «Ко мне, Мухтар» в Доме культуры «Красный Перекоп»;
13:00 — концертно-развлекательная программа «В каждом сердце весна» в Доме культуры «Радий»;
13:00 — концерт театра «Карусель» «Счастье быть частью» в Дворце культуры «Магистраль»;
17:00 — концертная программа «Каждому свое» в Доме культуры «Энергетик»;
18:00 — «Ярославская вечерка», «Праздник русской березки» в Доме культуры «Строитель»;
18:30 — концерт танца «Каприз» в Дворце культуры «Нефтяник».
Афиша на 2 мая
16:00 — танцевальная программа «Танцевальный Первомай» в Доме культуры «Красный Перекоп»;
17:00 — вечер отдыха «Весь май зажигай» в Доме культуры «Энергетик».
Афиша на 3 мая
17:00 — спектакль «Яблонька желаний» в Дом культуры «Энергетик».
Кроме того, с 1 по 5 мая пройдет выставка рисунков «Майское настроение» в Доме культуры «Гамма». А также весь май можно будет посетить выставку «Человек: версия художника» в Музее истории города Ярославля.