Как Ярославль украсят к Дню Победы: смотрим, что уже появилось в центре

Как украсят Ярославлю к Дню Победы, на общегородском совещании 28 апреля рассказала директор муниципального «Агентства по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Людмила Жиленко.
По ее словам, главную площадку праздника — Советскую площадь — оформят флагами и консолями. Флагами также украсят улицы Гагарина, Угличскую, Свободы, Клубную, Спартаковскую, Комсомольскую площадь, проспекты: Московский, Ленинградский, Дзержинского, Авиаторов, Машиностроителей и мосты: Московский, Толбухинский, Октябрьский.
На Богоявленской площади смонтируют конструкцию «9 Мая». Праздничные панно появятся на зданиях городских администраций.
Праздничные детали уже начали появляться в городе. Среди них:
композиция с флагами «Великая Победа» на площади Юности;
объемная инсталляция «Звезда Победы» у ДК Добрынина;
стела высотой 11 метров на Октябрьской площади (скоро её дополнят флагами);
композиция «Флаги Победы» на Комсомольской площади;
шрифтовая композиция «Помним» на Юбилейной площади;
фотозона «9 Мая» в сквере на проспекте Машиностроителей;
инсталляция «Георгиевская лента» в парке Победы на Липовой горе, на площади Труда и площади Волкова;
противотанковый еж на площади Мира;
декоративная конструкция «Победа» на Стрелке (еще будет дополнена флаговым оформлением);
декоративная конструкция «Звезда» у администрации Дзержинского района.
Непосредственно в день праздника на всех электронных экранах города будет транслировать акцию «Бессмертный полк».
Смотрим, как выглядят уже украшенные площадки.