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Город 9 Мая в Ярославле Как Ярославль украсят к Дню Победы: смотрим, что уже появилось в центре

Как Ярославль украсят к Дню Победы: смотрим, что уже появилось в центре

Город заполонили памятные символы

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Ярославль начали украшать к Дню Победы | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославль начали украшать к Дню Победы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославль начали украшать к Дню Победы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Как украсят Ярославлю к Дню Победы, на общегородском совещании 28 апреля рассказала директор муниципального «Агентства по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Людмила Жиленко.

По ее словам, главную площадку праздника — Советскую площадь — оформят флагами и консолями. Флагами также украсят улицы Гагарина, Угличскую, Свободы, Клубную, Спартаковскую, Комсомольскую площадь, проспекты: Московский, Ленинградский, Дзержинского, Авиаторов, Машиностроителей и мосты: Московский, Толбухинский, Октябрьский.

На Богоявленской площади смонтируют конструкцию «9 Мая». Праздничные панно появятся на зданиях городских администраций.

Праздничные детали уже начали появляться в городе. Среди них:

  • композиция с флагами «Великая Победа» на площади Юности;

  • объемная инсталляция «Звезда Победы» у ДК Добрынина;

  • стела высотой 11 метров на Октябрьской площади (скоро её дополнят флагами);

  • композиция «Флаги Победы» на Комсомольской площади;

  • шрифтовая композиция «Помним» на Юбилейной площади;

  • фотозона «9 Мая» в сквере на проспекте Машиностроителей;

  • инсталляция «Георгиевская лента» в парке Победы на Липовой горе, на площади Труда и площади Волкова;

  • противотанковый еж на площади Мира;

  • декоративная конструкция «Победа» на Стрелке (еще будет дополнена флаговым оформлением);

  • декоративная конструкция «Звезда» у администрации Дзержинского района.

Непосредственно в день праздника на всех электронных экранах города будет транслировать акцию «Бессмертный полк».

Смотрим, как выглядят уже украшенные площадки.

Это композиция «Великая Победа» на площади Юности | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭто композиция «Великая Победа» на площади Юности | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Это композиция «Великая Победа» на площади Юности

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Композиция «Помним» у ДК Добрынина | Источник: Александр Куренной / 76.RUКомпозиция «Помним» у ДК Добрынина | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Композиция «Помним» у ДК Добрынина

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Инсталляция на площади Труда | Источник: Александр Куренной / 76.RUИнсталляция на площади Труда | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Инсталляция на площади Труда

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Стела на Октябрьской площади | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтела на Октябрьской площади | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стела на Октябрьской площади

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Комментарии
37
Гость
29 апреля, 17:27
Вспомним ссср все лаконичо только флаги и никаких излишеств не было,зато чистота,ровные дороги, дернвья,побеленны,зелени много.Красота и здравоохранение ,школы,детские сады ,все, минимальные счета по жкх , бесплатный проезд для пенсионеров Сейчас красота и трата денег с наружи, но повышенные налоги,повышенный капремонт ,все в плитке
Гость
29 апреля, 16:54
убожество на бюджетное бабло
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