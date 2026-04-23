В Ярославской области появится платная трасса. Карта

Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области построят платный участок федеральной трассы М-8 «Холмогоры». Об этом стало известно из распоряжения Правительства РФ от 07.04.2026 года о деятельности госкомпании «Российские автомобильные дороги» на 2026–2030 годы. В нем — перечень участков трасс по всей стране, на которые заложены деньги в федеральном бюджете.

Для Ярославской области предусмотрено 40,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию трассы М-8, из них 34,7 млрд рублей — субсидия из федерального бюджета, 5,6 млрд — прямые заимствования из госкомпании.

Где построят новую трассу

Речь идет об участке дороги от Владимирской области до Переславля-Залесского — 115-135-й километр. Здесь, по статистике, случается больше всего смертельных аварий в регионе.

«У нас по трассе идёт 25 000 автомобилей в сутки. Для сравнения: Питер, Москва — это 35 000. Это один аргумент, который нужно было подать. Но главное — это количество смертельных аварий, которые происходят из-за выездов на встречку. Почему выезд на встречку — тоже понятно. У нас одна полоса тянется на 65 километров. Какой-нибудь трактор едет 40 км/ч или большегруз еле тащится. Обогнать невозможно, люди не выдерживают. Когда мы эту трассу сделаем, мы практически полностью уйдем от смертности. Она резко снижается на трассах с разделительной полосой», — рассказал 76.RU губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Новая дорога проляжет параллельно существующей трассе и пойдет мимо населенных пунктов Новинцы, Новое, Глебовское, Щелканка. Трасса присоединится к окружной дороге Переславля-Залесского. Таким образом водители смогут сэкономить время в пути после поворота от Владимирской области.

Пунктиром обозначено место, где пройдет новая трасса Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Важно: в документе Правительства РФ указано, что на новой дороге планируют установить системы взимания платы. Всего речь идет о строительстве 31,48 км дороги.

— Параллельно трассе М-8 будет построен новый участок (от 115 км а/д М-8 до км 5 объездной дороги Переславль-Залесского). Именно он и будет платным, — уточнили в правительстве Ярославской области.

Строительство трассы предполагается завершить в 2028 году. Стоимость проезда пока не установлена.

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Помимо этого в Ярославской области расширяют участок трассы М-8 на подъезде к Ростову Великому, чтобы увеличить разрешенную скорость движения здесь до 120 км/ч.