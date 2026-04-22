«Центр был создан в период „больших денег“»: ярославцам представили новый пеший маршрут по городу

В новом выпуске «Вокруг света» представили пеший маршрут прогулки по Ярославлю Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В новом выпуске культового журнала про путешествия «Вокруг света» краеведы составили пеший маршрут по центру Ярославля. В список локаций для прогулок и местных, и туристов вошли памятник серебряной копейке 1612 года на территории Спасо-Преображенского монастыря, медведик-чеканщик на Комсомольской улице, 7, церковь Николы Надеина и церковь Ильи Пророка, а также особняки в центре города.

«Почти весь центр был создан в период „больших денег“. Некоторые здания, правда, прошли через упрощение декора в советские годы, но многие продолжают привлекать внимание и спустя сотни лет», — рассказал в интервью журнала «Вокруг света» ярославский активист и краевед Артур Стажков.

Интересные факты про дома в центре Ярославля Узнать в доме купца Оловянишникова (ул. Ушинского, 32) появился первый в городе лифт;

у Огняновых (ул. Первомайская, 7) во дворе обустроили фонтан с рыбками;

Кокуевы (пр. Октября, 14) содержали сад из экзотических растений.

Краеведы также рекомендуют прогуляться по Волжской набережной со стороны Губернаторского дома, пройти вдоль Волги к Мякушинскому спуску и Дому Бирона.

В новом выпуске журнала про путешествия Ярославской области посвящено пять страниц. В тексте упоминается о первых богатеях города, которые тратили деньги на собственный комфорт и благо города. В создании путеводителя также принимала участие известная в городе экскурсовод Светлана Михеева.