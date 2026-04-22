НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 748мм 54%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,70
EUR 89,63
Проблемы с продажей имущества
Автобус врезался в ГАЗель
Здесь был Пушкин
Двор в обломках БПЛА
Многодетная семья погибла в ДТП
Жесткое ДТП с автобусом
Мотоциклисты в заповедниках
Афиша на последнюю неделю июля
Город «Центр был создан в период „больших денег“»: ярославцам представили новый пеший маршрут по городу

«Центр был создан в период „больших денег“»: ярославцам представили новый пеший маршрут по городу

Рассказываем, что стоит посмотреть в столице Золотого кольца России

2 758
В новом выпуске «Вокруг света» представили пеший маршрут прогулки по Ярославлю | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUВ новом выпуске «Вокруг света» представили пеший маршрут прогулки по Ярославлю | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В новом выпуске «Вокруг света» представили пеший маршрут прогулки по Ярославлю

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В новом выпуске культового журнала про путешествия «Вокруг света» краеведы составили пеший маршрут по центру Ярославля. В список локаций для прогулок и местных, и туристов вошли памятник серебряной копейке 1612 года на территории Спасо-Преображенского монастыря, медведик-чеканщик на Комсомольской улице, 7, церковь Николы Надеина и церковь Ильи Пророка, а также особняки в центре города.

«Почти весь центр был создан в период „больших денег“. Некоторые здания, правда, прошли через упрощение декора в советские годы, но многие продолжают привлекать внимание и спустя сотни лет», — рассказал в интервью журнала «Вокруг света» ярославский активист и краевед Артур Стажков.

Интересные факты про дома в центре Ярославля

  • в доме купца Оловянишникова (ул. Ушинского, 32) появился первый в городе лифт;

  • у Огняновых (ул. Первомайская, 7) во дворе обустроили фонтан с рыбками;

  • Кокуевы (пр. Октября, 14) содержали сад из экзотических растений.

Краеведы также рекомендуют прогуляться по Волжской набережной со стороны Губернаторского дома, пройти вдоль Волги к Мякушинскому спуску и Дому Бирона.

В новом выпуске журнала про путешествия Ярославской области посвящено пять страниц. В тексте упоминается о первых богатеях города, которые тратили деньги на собственный комфорт и благо города. В создании путеводителя также принимала участие известная в городе экскурсовод Светлана Михеева.

Ранее мы также публиковали список достопримечательностей, которые должен увидеть каждый турист.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Экскурсия Краеведение Туризм Столица Золотого кольца
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
24
Гость
23 апреля, 13:15
судя по фото, Миша пить не перестал))))
Гость
23 апреля, 11:06
Пеший маршрут у нас у всех один, нас по нему послали давно и мы уверенно по нему идём, испытывая огромную радость и глубокое удовлетворение. В этом маршруте главное не цель, которой нет в принципе, а движение.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Рекомендуем