Власти Ярославской области объявили о новой масштабной волне объединений в сфере образования

В Ярославской области объединят в общей сложности около 20 учреждений Источник: Артем Бауман / 76.RU

Власти Ярославской области сообщили о новых объединениях в сфере образования.

Детские центры

Первое — это слияние Центра детей и юношества, Центра детско-юношеского технического творчества и Центра детского и юношеского туризма и экскурсий в единый Центр детей и юношества Ярославии.

«Это поможет расширить спектр дополнительных общеобразовательных программ с учетом возрастных, индивидуальных способностей и интересов детей, будет способствовать развитию сетевых форматов. Особое внимание будет уделено созданию условий для привлечения учащихся среднего и старшего возраста (13 — 18 лет) в детские объединения и коллективы центра. Все направления работы и программы, по которым идет обучение в настоящее время, сохраняются», — пояснила министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

Центр детей и юношества Ярославской области (в обиходе его часто называют Дворцом пионеров) находится на проспекте Дзержинского. Здесь работают различные кружки, секции, творческие объединения. Центра детско-юношеского технического творчества Ярославской области расположен на Республиканской улице. Здесь дети могут получить дополнительное образование преимущественно технической направленности. Центр детского и юношеского туризма и экскурсий в Сквозном переулке Ярославля ведет обучение по дополнительным общеобразовательным программам туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, естественнонаучной и социально-педагогической направленностей.

Также объединению подвергнутся Центр помощи детям и Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс». После слияния эти учреждения станут единым центром помощи детям «Ресурс», который продолжит работу по прежним направлениям.

Центр помощи детям находится на улице Некрасова в Ярославле. Он оказывает методическую помощь образовательным организациям, обеспечивает функционирование единой электронной информационно — образовательной среды для общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, проводит мероприятия в рамках психолого-педагогической деятельности. Также здесь проводятся коррекционные занятия с детьми, организована служба помощи родителям. Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» на проспекте Ленина в Ярославле занимается профориентационной работой.

Кроме того, слияние ждет региональный образовательный центра «Новая школа» и детский лагерь — социально-оздоровительный центр «Чайка». По мнению властей, их объединение откроет новые возможности для проведения профильных и тематических смен. Кроме того, многофункциональность лагеря позволит расширит круг получателей услуг по летнему отдыху.

«Новая школа» является региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Она занимается олимпиадной подготовкой школьников, разработкой и реализацией инновационных образовательных проектов и пр. Социально-оздоровительный центр «Чайка» занимается созданием условий и обеспечением полноценного отдыха детей и семей с несовершеннолетними детьми.

«Объединение материальных и кадровых ресурсов позволит эффективно решать образовательные, административно-хозяйственные и управленческие задачи, усилит педагогический потенциал учреждения. Изменения затронут только административно-управленческий и прочий персонал — педагогический коллектив будет сохранен», — подчеркнули в правительстве региона.

Школы-интернаты

Оптимизации будут подвергнуты и школы-интернаты.

Появится новое объединение — школа-интернат № 1, которое будет включать в себя ярославскую школу-интернат имени Э. Н. Макшанцевой, ярославскую школу-интернат № 6, ярославскую школу-интернат № 7, ярославскую школу № 38, ярославскую школу № 45.

Школа-интернат № 3 объединит Гаврилов-Ямскую школу-интернат, Петровскую школу-интернат, Переславль-Залесскую школу-интернат № 3, Переславль-Залесскую школу-интернат № 4.

«Учитывая коррекционную направленность этих образовательных организаций, ключевой задачей стало сохранение как контингента обучающихся, так и педагогического коллектива, поэтому обучение детей с ограниченными возможностями здоровья продолжится в полном объеме. Будет обеспечена преемственность качества образования, программ и методик обучения, в том числе с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Реализация адаптированных общеобразовательных программ, в частности, обучение на дому, присмотр и уход, включая детей-инвалидов, содержание детей также будут продолжаться в прежнем объеме», — прокомментировали власти.

Институт развития образования

Изменения коснутся и учреждений, связанных с контролем и развитием образования.

К Институту развития образования будут присоединены два учреждения — Центр оценки и контроля качества образования и Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании.

Институту развития образования находится в Ярославле и занимается дополнительным профессиональным образованием педагогов. Основными направлениями деятельности Центра оценки и контроля качества образования являются организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение аккредитационной экспертизы при проведении государственной аккредитации, итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования, аттестации педагогических работников, проведение социологических, мониторинговых и аналитических исследований в сфере образования, сопровождение региональной системы оценки качества образования. Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании является главным информационным узлом региональной образовательной сети, объединяющей школы, профессиональные образовательные организации, центры дополнительного образования, интернаты, детские сады и другие образовательные учреждения Ярославля и области.

«Таким образом, создается единая система информационно-аналитической, организационной и научно-методической поддержки. Объединение позволит эффективнее сопровождать ключевые направления образовательной деятельности: повышение квалификации педагогов, получение ими новых компетенций, внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов, распространение лучших педагогических практик, цифровизация региональной системы образования, поддержка и сопровождение образовательных организаций при ведении сайтов и соцсетей, информационная безопасность несовершеннолетних, проведение государственной итоговой аттестации, мониторинги и исследования качества образования», — прокомментировали в правительстве Ярославской области.

Напомним, недавно стало известно, что в Ярославле объединят два колледжа.