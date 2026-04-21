«Дерево рухнуло»: в Ярославле продлили предупреждение из-за сильного ветра. Кадры последствий непогоды

В Ярославле с 20 апреля бушует порывистый ветер. Последствия непогоды зафиксировали в разных районах города.
«Дерево рухнуло на троллейбусные провода на Тутаевском шоссе», — сообщали очевидцы в соцсетях.
В Дзержинском районе наплыва стихии не выдержало дерево.
Под ударом оказались территории близ остановок общественного транспорта в Заволжском районе. На остановке «Проезд Доброхотова» рухнул дорожный знак, а у остановки «Кинотеатр „Аврора“» едва не сорвало крышу.
Ранее в МЧС предупреждали о разгуле стихии, в регионе прогнозировали усиление ветра до 12-17 метров в секунду. Согласно данным Ярославского ЦГМС, такая погода задержится до вечера 21 апреля.
При сильном ветре увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем, могут рушиться аварийные крыши зданий и широкоформатные рекламные конструкции.
Телефон экстренных служб — 112.
Ранее специалисты центра «Фобос» сообщали, что похолодание в Центральной России задержится до конца месяца.