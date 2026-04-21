НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +20

0 м/c,

штиль.

 744мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Атака БПЛА
Продают участки у реки
Здесь был Пушкин
Опасные слизни
Откровения водолаза о работе
Появится необычная ярмарка
Восемь человек пострадали в ДТП
Почтальон развозит посылки на лодке
Город «Дерево рухнуло»: в Ярославле продлили предупреждение из-за сильного ветра. Кадры последствий непогоды

«Дерево рухнуло»: в Ярославле продлили предупреждение из-за сильного ветра. Кадры последствий непогоды

В городе падают дорожные знаки

2 647
В Ярославле из-за сильного ветра рухнули дорожные знаки и деревья | Источник: «Жесть Ярославль» / maxВ Ярославле из-за сильного ветра рухнули дорожные знаки и деревья | Источник: «Жесть Ярославль» / max

В Ярославле из-за сильного ветра рухнули дорожные знаки и деревья

Источник:

«Жесть Ярославль» / max

В Ярославле с 20 апреля бушует порывистый ветер. Последствия непогоды зафиксировали в разных районах города.

«Дерево рухнуло на троллейбусные провода на Тутаевском шоссе», — сообщали очевидцы в соцсетях.

В Дзержинском районе наплыва стихии не выдержало дерево.

Дерево повисло на проводах в Дзержинском районе | Источник: «Жесть Ярославль» / maxДерево повисло на проводах в Дзержинском районе | Источник: «Жесть Ярославль» / max

Дерево повисло на проводах в Дзержинском районе

Источник:

«Жесть Ярославль» / max

На Доброхотова ветра не выдержал дорожный знак | Источник: «Жесть Ярославль» / maxНа Доброхотова ветра не выдержал дорожный знак | Источник: «Жесть Ярославль» / max

На Доброхотова ветра не выдержал дорожный знак

Источник:

«Жесть Ярославль» / max

Под ударом оказались территории близ остановок общественного транспорта в Заволжском районе. На остановке «Проезд Доброхотова» рухнул дорожный знак, а у остановки «Кинотеатр „Аврора“» едва не сорвало крышу.

У остановки «Кинотеатр „Аврора“» начала отходить кровля

Источник:

«Жесть Ярославль» / max

Ранее в МЧС предупреждали о разгуле стихии, в регионе прогнозировали усиление ветра до 12-17 метров в секунду. Согласно данным Ярославского ЦГМС, такая погода задержится до вечера 21 апреля.

При сильном ветре увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем, могут рушиться аварийные крыши зданий и широкоформатные рекламные конструкции.

Телефон экстренных служб — 112.

Ранее специалисты центра «Фобос» сообщали, что похолодание в Центральной России задержится до конца месяца.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Сильный ветер Экстренное предупреждение МЧС
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
21 апреля, 16:21
Сенсация
Гость
21 апреля, 15:37
висит
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Рекомендуем