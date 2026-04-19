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Город Могут повалиться деревья: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

Могут повалиться деревья: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

На регион надвигается сильный ветер

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Погода в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПогода в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Погода в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о надвигающейся непогоде. По данным Ярославского ЦГМС, днем 20 апреля в регионе будет бушевать сильный ветер.

«Ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 12–17 м/с», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Из-за непогоды есть вероятность возникновения ЧС и происшествий. Спасатели прогнозируют повреждение линий связи, сбой в работе всех видов транспорта и возможные травмы среди населения. Могут обрушиться крыши зданий и деревья, а на дорогах — возникнуть аварии.

Телефон экстренных служб — 112.

Ранее в Центральной России прогнозировали резкое похолодание. Начиная с 18 апреля, ночные температуры в регионе будут опускаться до 0…+2 градусов. В области прольются дожди, синоптики предполагают и появление снега.

  • воскресенье, 19 апреля: облачно, ночью возможен дождь со снегом. Температура воздуха ночью +2 градуса, днем +7 градусов;

  • понедельник, 20 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0 градусов, днем +8 градусов.

Погоду на каждый день также можно узнавать в сервисе «Погода 76.RU».

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Прогноз погоды Экстренное предупреждение МЧС Сильный ветер
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Комментарии
40
Гость
20 апреля, 16:47
20 метров это не сильный веер.
Гость
20 апреля, 00:42
Неужели май холодным будет? Так уже хочется тепла.
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Гость
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