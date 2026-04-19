Могут повалиться деревья: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

Погода в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о надвигающейся непогоде. По данным Ярославского ЦГМС, днем 20 апреля в регионе будет бушевать сильный ветер.

«Ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 12–17 м/с», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Из-за непогоды есть вероятность возникновения ЧС и происшествий. Спасатели прогнозируют повреждение линий связи, сбой в работе всех видов транспорта и возможные травмы среди населения. Могут обрушиться крыши зданий и деревья, а на дорогах — возникнуть аварии.

Телефон экстренных служб — 112.

Ранее в Центральной России прогнозировали резкое похолодание. Начиная с 18 апреля, ночные температуры в регионе будут опускаться до 0…+2 градусов. В области прольются дожди, синоптики предполагают и появление снега.

воскресенье, 19 апреля: облачно, ночью возможен дождь со снегом. Температура воздуха ночью +2 градуса, днем +7 градусов;

понедельник, 20 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0 градусов, днем +8 градусов.