«Светлый человек ушел к Богу»: в Ярославле умер известный преподаватель вуза

Ушел из жизни геолог и географ Владимир Баранов Источник: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского / Vk.com

В Ярославле скончался 90-летний преподаватель кафедры физической географии ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Владимир Баранов. Как сообщили в университете, его не стало 18 апреля 2026 года.

«В последние годы Владимир Николаевич занимал должность директора Геологического музея имени профессора А. Н. Иванова. В этой должности он не только блестяще проводил экскурсии для ярославских школьников, но и являлся хранителем традиций ярославской геологической школы — ценнейшего и плодотворного направления науки в Ярославском педагогическом университете. Они сейчас сохранились во многом благодаря ему», — говорится в посте официального сообщества «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского» во «ВКонтакте».

Владимир Баранов проработал в университете больше 50 лет — с 1968-го по 2019 год. Коллеги отмечают, что он внес значительный вклад не только в науку, но и в просветительскую деятельность, воспитав несколько поколений студентов.

В комментариях под постом о смерти преподавателя на странице университета ученики и коллеги Владимира Николаевича делятся воспоминаниями о нем.

«Интеллигентный, отзывчивый, мудрый, добрый, с прекрасным чувством юмора. Самая большая форма недовольства студентом заключалась в словах: „Чтобы тебя дождь намочил“. Владимир Николаевич очень плохо видел в последние годы, но всегда прекрасно узнавал по голосу и сохранял живые воспоминания о встречах и общении!» — написала замдекана по заочному обучению.

Владимир Николаевич — символ естественно-географического факультета, его история, эпоха и просто его душа! Светлый человек ушел к Богу на Светлой седмице — и иначе быть не могло! Светлая память Вам, дорогой Владимир Николаевич! Любовь Заверткина доцент, замдекана по заочному обучению

«Какие люди в нашем педе и на нашем геофаке! Большой ученый, умный педагог, добрейший человек… Ярославское учительство любит и помнит!» — отметила Ольга Краюшкина.

«Вечная память, мой дорогой педагог. Я никогда не забуду твои наставления. Благодаря тебе я стала тем, кем сейчас являюсь. Помню каждый твой урок. И эти слова мне тоже знакомы. Очень будет вас не хватать», — написала Юлия Виноградова.

Прощание с Владимиром Барановым состоится 22 апреля в 11:00 в ритуальном зале больницы РЖД на Суздальском шоссе, дом 21, корпус 5.